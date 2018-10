In der Vorwoche war es wieder einmal so weit, die NÖ Wirtschaftskultur veranstaltete den Lehrlingswettbewerb „Zauberlehrling“. 16 Lehrlinge stellten sich zum 10-jährigen Jubiläum der Herausforderung und begeisterten in der Tourismusschule HLF Krems die Juroren mit ihren Koch- und Servicekünsten.

10-jähriges Jubiläum des Lehrlingsbewerbes

Ein neues Konzept des Bewerbes sieht vor, dem Kochnachwuchs mehr Raum für Kreativität und Individualität bei der Zubereitung der Speisen einzuräumen. In den Sparten Küche oder Service (1. bis 4. Lehrjahr) durften sich die Lehrlinge der Jury stellen.

Der Gasthof Pillgrab „Zur Linde“ in St. Valentin entsandte dieses Jahr Marcel Herndl, der im 2. Lehrjahr Koch und Kellner lernt, zum Lehrlingswettbewerb. Der 16-jährige Lehrling ist mit Leib und Seele Koch. Seinen Traumberuf Koch wählte der St. Valentiner bereits als Volksschüler. Von diesem Vorhaben ließ er sich seitdem nicht mehr abbringen. „Das vielfältige Aufgabenspektrum im Hotel- und Gastgewerbe, die Erstellung einer Speisenkarte, den Einkauf mit Rücksicht auf saisonale und regionale Gegebenheiten, Kreativität und das selbstständige Arbeiten in der Küche sind für mich Merkmale, die den Beruf so spannend und interessant machen“, so Herndl.

Nach dem Abschluss der vierten Klasse der Neuen Mittelschule Schubertviertel stand er vor der Wahl, die Tourismusschule zu besuchen oder nach dem Besuch der polytechnischen Schule die Koch- und Kellnerlehre anzustreben. „Ich entschied mich für die polytechnische Schule. Beim Probeschnuppern habe ich mich für den Gasthof Pillgrab in St. Valentin entschieden, weil dieser mit den Küchenchefs und Betriebsinhabern Hans und Wolfgang Pillgrab zwei exzellente Schmankerlköche besitzt“.

Als seine Teilnahme am Lehrlingswettbewerb „Zauberlehrling“ feststand, freute sich Marcel Herndl, mit weiteren 15 Mitbewerbern die Klingen kreuzen zu können. Mit Erfolg, denn sein Gericht (siehe Infobox) wurde schließlich mit „Silber“ belohnt.