Kritik an geplantem Amazon-Verteilzentrum: „Auf einem Auge blind“

Außergewöhnlich gut besucht war die Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag. Grund dafür waren aber nicht die Punkte auf der Tagesordnung, denn diese hörte sich der Großteil der Besucher nicht mehr an. Sie nutzten nur die Möglichkeit, dem Gemeinderat im Rahmen der Frageviertelstunde, die letztendlich zu einer Stunde wurde, ihre Bedenken und ihren Protest gegen das geplante Amazon-Verteilzentrum mitzuteilen.

Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr versuchte zwar in ihrem Eingangsstatement, den Kritikern etwas Wind aus den Segeln zu nehmen, was aber nicht von großem Erfolg gekrönt war. Sie betonte erneut, dass der Gemeinderat nur beschlossen habe, die Anfrage von Amazon weiterzuverfolgen. „Dass das Projekt umgesetzt wird, ist noch lange nicht fix. Dass es so weit kommen könnte, dafür bräuchte es noch viele Schritte und einen längeren Prozess“, betonte die Stadtchefin. Sie stellte auch klar, dass bezüglich Lärm und Verkehr „alles auf Punkt und Beistrich geprüft“ werde und es seit dem Gemeinderatsbeschluss im September keine neuen Infos mehr geben würde. Außerdem sei noch heuer eine Bürgerinformationsveranstaltung der Firma Fraktal, die das Projekt abwickeln würde, geplant.

„Dieses Statement wäre früher notwendig gewesen. Da hätten wir uns einiges sparen können“, kritisierte Georg Steffelbauer die zu späte Information seitens der Gemeinde. Schließlich gehöre ein Teil des Grundstücks der Gemeinde und somit allen St. Valentinern. Steffelbauer warf dem Gemeinderat auch vor, auf einem Auge blind zu sein und mit dem anderen auf die zu erwartende Kommunalsteuer zu schielen. „Das Grundstück wird einem amerikanischen Großkonzern in den Rachen geworfen, der pro Arbeitsplatz 500 Quadratmeter Boden versiegelt“, betonte er. Susanne Webersdorfer, die die Bürgerinitiative „Nein zum geplanten Amazon Verteilzentrum in St. Valentin“ ins Leben rief, wies darauf hin, dass man bereits 500 Stimmen aus St. Valentin gegen Amazon gesammelt habe. „Die Unterschriftensammlung ist ein Statement der Bürger. Die Wertschöpfung muss im Land bleiben. Das macht Amazon nicht“, stellte sie fest. Sie fragte auch, warum Amazon nicht das aufgelassene Verteilzentrum der Post im Ennshafen in Enns benutze, anstelle 50.000 Quadratmeter wertvollen Boden zu versiegeln. Unerfüllt bleiben wird ihr Wunsch, bei den künftigen Verhandlungen zwischen Gemeinde und der Firma Fraktal dabei sein zu dürfen.

Auch direkte Anrainer des geplanten Verteilzentrums wie Architekt Ernst Jordan brachten ihre Bedenken bezüglich Wohnqualität vor.

Thomas Wintersberger rief dazu auf, „einem Weltkonzern die Stirn zu bieten.“ Schließlich sei St. Valentin plastikfreie Gemeinde, Klimabündnisgemeinde und Fairtrade-Gemeinde, was nicht mit Amazon zusammen passe.

Kritiker des Projekts gibt es aber auch in St. Pölten. Da ein Teil des rund 53.000 Quadratmeter großen Grundes, auf dem das Verteilzentrum errichtet werden könnte, im Besitz der Pfarre ist, meldete sich auch Bischof Alois Schwarz zu Wort. „Ich hätte größte Bedenken, wertvolle Ackerböden für so ein Projekt aufzugeben“, stellte er klar.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.