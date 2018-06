Wenn am 3. September das neue Schuljahr beginnt, dann dürfen sich jene Schüler, die für ihren Schulweg den Regionalbus in Anspruch nehmen, über etwas mehr Freizeit freuen. Im Auftrag des Landes Niederösterreich führte der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) nämlich einen gänzlich neuen Buskurs in der Region ein. Zudem wurden bei bestehenden Kursen die Linienführung beziehungsweise die Routen optimiert.

Kürzere Wartezeiten um bis zu 30 Minuten

Das Ergebnis sind einheitliche Linienführungen, verständlichere Fahrpläne und vor allem kürzere Wartezeiten für die Schüler nach Schulende – insbesondere in Richtung Ernsthofen. Die massiven Wartezeiten waren es nämlich, die einige Eltern zu Beginn des Jahres aktiv werden ließen. Sie wandten sich an Stadträtin Andrea Prohaska (SPÖ) und diese brachte den Stein ins Rollen.

„Gottseidank mit einem positiven Ende. Es ist ja nicht so einfach, zusätzliche Busse zu bekommen. Das kostet ja auch einiges an Geld“, freut sich Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr über die Verbesserungen und vor allem über die rasche Einführung des neuen Fahrplanes. Betroffen von der Umstrukturierung sind die Regionalbuslinien 627, 628 und 629.

In der Region St. Valentin wurde seitens des VOR bereits im Jahr 2014 eine umfassende Neuordnung des Regionalbusverkehrs umgesetzt. Seitdem fahren neue, barrierefreie Busse deutlich optimierte Fahrpläne. Aufgrund der Rückmeldungen von Seiten der Schulen, Eltern und der betroffenen Schüler wurden nun die neuerlichen Verbesserungen in Angriff genommen. Die Wartezeiten der Schüler verkürzen sich durch diese Maßnahme zum Teil beträchtlich (siehe Infobox).