L85 für den Verkehr freigegeben

Am vergangenen Dienstag nahm Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die Fertigstellung der Straßen- und Mauerarbeiten an der L85 in Unterwinden im Gemeindegebiet von St. Valentin vor.

Die L85, die eine wichtige Verbindung zwischen St. Valentin und Stadt Haag ist, verläuft über weite Strecken parallel zur Westbahntrasse, wo sie mehrere Engstellen mit einer zu geringen Breite von nur rund 5,3 Metern aufwies. Im Zuge der von der ÖBB geplanten Erneuerung diverser Bahnunterführungen ergaben sich Synergien, die in den Jahren 2021 und 2022 zur Beseitigung von zwei Engstellen auf diesem Straßenabschnitt genützt wurden.

So wurde an einer Stelle zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Jahr 2021 die bestehende Stützmauer zwischen der L85 und der Bahnstrecke abgebrochen und um rund eineinhalb Meter Richtung Bahndamm neu errichtet. Die Beseitigung einer weiteren Engstelle wurde in diesem Jahr umgesetzt. Nach Herstellung einer Spritzbeton-Nagelwand als Baugrubensicherung wurde die Stützmauer zum Bahndamm als rund 65 Meter lange Steinschlichtung errichtet. Dadurch konnte die L85 in diesem Bereich auf einer Länge von rund 200 Metern verlegt und auf eine Regelbreite von 6,5 Metern ausgebaut werden. Die Verlegung beziehungsweise Verbreiterung wurde so angelegt, dass auch für Fußgänger und Radfahrer eine Möglichkeit zum gefahrlosen Passieren hergestellt werden konnte.

Die Gesamtbaukosten für beide Abschnitte belaufen sich auf rund 735.000 Euro, wovon rund 695.000 Euro vom Land NÖ und rund 40.000 Euro von der Stadtgemeinde St. Valentin getragen werden.

Heinz Reitbauer (Straßenmeisterei Haag), Werner Behounek (Leiter der Straßenmeisterei Haag), Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer, Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr, Vizebürgermeister Ferdinand Bogenreiter, Leopold Röcklinger (Leiter-Stellvertreter der NÖ Straßenbauabteilung Amstetten) und Florian Bürstmayr (Straßenmeisterei Haag) bei der Eröffnung. Foto: NÖ STD/Mühlbachler

Innovative Technologie bei Unterführung eingesetzt

Erfolgreich fertiggestellt werden konnte auch die neue Bahnunterführung der L6255 in der Nähe der Einmündung in die Landesstraße L85. Innerhalb nur eines halben Jahres wurde die Eisenbahnbrücke an der Weststrecke, nämlich zwischen Haag und St. Valentin, mittels eines innovativen Verfahrens neu errichtet. Sie ersetzt die alte, sehr schmale Unterführung für die Querung der Eisenbahnstrecke bei der Landesstraße L6255. Die Investitionen für das Bauwerk belaufen sich auf insgesamt 4,9 Millionen Euro.

Als Besonderheit gilt die Technologie, die für die Errichtung eingesetzt wurde, denn für die Unterführung wurde ein 3.500 Tonnen schwerer Stahlbetonrahmen mit 48 Metern Länge und 7,5 Metern Höhe vor Ort neben der Bahntrasse errichtet, um danach Zentimeter für Zentimeter unter die Gleise des rund 18 Meter hohen Bahndammes durchgepresst zu werden. Das Verfahren ermöglichte es, dass die Arbeiten für die Unterführung unter laufendem Bahnbetrieb umgesetzt werden konnten und nur die Geschwindigkeit der Züge reduziert werden musste.

