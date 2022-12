Zauberhafte Stimmen, bewegende Klänge bei Konzert

Werbung

In einem musikalischen „Barockladen“ fand man sich am Dienstagabend im Linzer Musiktheater. Der renommierte St. Valentiner Chor „Ad Libitum“ und das Originalklangensemble „Barucco“ luden unter dem Motto des Abends „Jauchzet. Frohlocket“ zu einem besonderen, weihnachtlichen Barockkonzert. Im Mittelpunkt stand Johann Sebastian Bach. An diesem Abend, der durch kein schriftliches Programm und keinen Moderator begleitet wurde, erklangen Bachs Doppelkonzert für Violine und Oboe sowie seine Kantate „Nun komm, der Heiden Heiland“. Zudem wurden Jan P. Sweelincks „Hodie, Hodie“, Frank Danksagmüllers „Veni, Veni“ und ein Krippenlied interpretiert.

Weihnachtlich wurde es auch im zweiten Teil

Ein wunderbarer Hörgenuss der ersten Hälfte war Michael Prätorius „Es ist ein Ros entsprungen“. Die zweite Hälfte war dann wiederum J.S. Bach gewidmet. Mit dem ersten Teil des Weihnachtsoratoriums und dem Choral „Jesus bleibet meine Freude“ wurde weihnachtliche Stimmung verbreitet. Auf jeden Fall war dieses besondere Weihnachtskonzert, das am Mittwochabend dann auch in der Stiftkirche Melk noch einmal zur Aufführung gelang, geprägt von zauberhaften Stimmen und bewegenden Klängen. Ein vielfältiges und hervorragend interpretiertes Programm, das an diesem Abend im stilvollen Ambiente des Landestheaters seine Wirkung nicht verfehlte. Tosender Applaus.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.