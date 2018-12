Männer in Zug mit Messer verletzt: Vorläufige Anhaltung .

Der 26-jährige Wiener, der am Heiligen Abend in einem Zug in St. Valentin zwei Fahrgäste mit einem Klappmesser attackiert und am Hals verletzt haben soll, ist seit dem Stefanitag in vorläufiger Anhaltung.