Vor zwei Wochen unterzeichneten die Landeshauptleute von Niederösterreich und Oberösterreich eine Vereinbarung über die Errichtung einer neuen Donaubrücke bei Mauthausen. In der vergangenen Woche meldeten sich nun mit St. Valentins Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr und Mauthausens Bürgermeister Thomas Punkenhofer zwei SPÖ-Landtagsabgeordnete mit Kritik zu Wort.

„Anstatt Nägel mit Köpfen zu machen, werden die Bürger von Jahr zu Jahr vertröstet“Kerstin Suchan-Mayr

„Seit Jahren haben Pendler mit dem Verkehrsproblem zu kämpfen. Anstatt Nägel mit Köpfen zu machen, werden die Bürger von Jahr zu Jahr vertröstet, obwohl sich das Verkehrsaufkommen in den letzten zehn Jahren über die Donaubrücke um 50 Prozent erhöht hat“, kritisiert Suchan-Mayr die Hinhaltetaktik der ÖVP und ist sich dabei mit Punkenhofer einig, der auf Aus- und Zusagen bezüglich der Donaubrücke schon lange nicht mehr vertraut.

Speziell der kolportierte Zeitplan für das neue Projekt mit Baubeginn 2024 und Fertigstellung 2027 stößt Suchan-Mayr sauer auf: „Vor allem als Anbindung des wichtigen Wirtschaftsraums im Westwinkel und als wichtige Anbindung von OÖ zum Mostviertel wäre dieser Brückenbau längst überfällig.“

Nicht nachvollziehbar ist für die Stadtchefin von St. Valentin, warum es in Oberösterreich zur neuen Donaubrücke bereits einen Landtagsbeschluss gibt, dieser in Niederösterreich jedoch noch fehlt. Auch ein Gespräch über die Anbindung der weiteren Strecke – beispielsweise an das Gemeindegebiet von St. Valentin – sei erst für Mitte Juli anberaumt. Das alles habe „einzig und allein zur Folge, dass die Pendler zumindest weitere neun Jahre im Stauchaos versinken“, verstehen Punkenhofer und Suchan-Mayr den Unmut der Betroffenen und der Anrainer.