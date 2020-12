Seit 20 Jahren unterstützt das Modehaus Kutsam die Aktion „Licht ins Dunkel“. Bei Benefizkonzerten, Tombolas und Kabarettabenden sowie mit dem Verkauf der Charity-Tasche konnte man gemeinsam mit den treuen Kunden bereits über 140.000 Euro für den guten Zweck auf die Beine stellen.

Heuer werden bis Weihnachten für jede Bestellung im neuen Onlineshop zehn Euro an „Licht ins Dunkel“ gespendet. Der Erlös ergeht an „Kunst und Therapie St. Pius der Caritas“. „Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie führten auch in unserem Unternehmen zu großen Umsatzverlusten. Dennoch halten wir es gerade in Krisenzeiten für besonders wichtig, Solidarität und Zusammenhalt zu fördern“, erklärt Johannes Behr-Kutsam, Geschäftsführer des Modehauses Kutsam. „Daher unterstützen wir gerne „Kunst und Therapie St. Pius der Caritas“. So können wir dazu beitragen, dass Menschen mit Beeinträchtigung eine möglichst große Teilhabe an der Gesellschaft haben können. Das erfüllt mein Team und mich mit Stolz und Demut“, betont der Unternehmer. In der „Kunst und Therapie St. Pius der Caritas“ können Menschen mit Beeinträchtigung einer erfüllenden, kreativen und sinnvollen Tätigkeit nachgehen. Die dabei entstehenden Produkte und Kunstwerke werden im St. Pius Shop verkauft.