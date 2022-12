Musikschule übersiedelt ins Valentinum

921 Schüler musizieren in der Musikschule Oberes Mostviertel in insgesamt 46 Fächern. Auf 314 Schüler des Standorts St. Valentin kommt nun im neuen Jahr ein völlig neues Zeitalter zu, denn sie übersiedeln in den ersten Stock des Valentinums. „Es ist ein topmodernes, zeitgemäßes Gebäude, das speziell an die Bedürfnisse von Musikschulen angepasst worden ist. Auch akustisch ist alles sehr gut gelöst worden“, freut sich Musikschuldirektor Markus Schmidbauer, der die Geschicke des Musikschulverbandes aber weiterhin vom Standort in Haag aus leiten wird, über die neuen Räumlichkeiten.

In der neuen Veranstaltungshalle stehen der Musikschule nun rund 800 Quadratmeter zur Verfügung. Es gibt insgesamt 14 Unterrichtsräume in verschiedenen Größen – darunter auch einen Orchesterproberaum, einen Ballettraum sowie einen 105 Quadratmeter großen Konzertsaal für rund hundert Besucher.

Übersiedelt wird noch vor den Weihnachtsferien

Besonders glücklich ist Schmidbauer auch über die Schallschutzwände der neuen Räumlichkeiten, die den Unterricht auf eine gänzlich neue Stufe stellen werden. „Wir freuen uns sehr darauf, dass wir künftig nicht mehr hören, was in den Nachbarräumen passiert. Bis jetzt hat man den Unterricht von drei Räumen weiter mitbekommen. Das war eine Zumutung“, waren die alten Räumlichkeiten für Schmidbauer nicht mehr länger tragbar.

Übersiedelt wird von Mittwoch bis Freitag vor Weihnachten. Mit dem Betrieb gestartet wird dann am 9. Jänner. In den Genuss der Räumlichkeiten kommen fast ausschließlich nur die St. Valentiner Schüler. „Wenn in manchen Fächern nur wenige Schüler sind, dann werden sie in St. Valentin zusammengezogen“, erklärt Schmidbauer. Gemeinsamen Unterricht im Valentinum gibt es auch für die Ballettschüler und beim Schlagwerk, wo das rund 60.000 bis 70.000 Euro Equipment pro Raum sonst zu kostspielig für die Musikschule wäre.

Offiziell eröffnet wird die Musikschule im Rahmen der Eröffnungswoche mit einem Tag der offenen Tür am 15. Februar. Von 10 bis 12 Uhr können dabei die Räumlichkeiten besichtigt werden, von 13 bis 17 Uhr können Interessierte auch beim Unterricht zuhören. Krönender Abschluss ist dann um 18 Uhr ein großes Eröffnungskonzert im großen Saal des Valentinums im Erdgeschoß, bei dem 300 Musikschüler und ein großes Orchester für einen glanzvollen, musikalischen Abend sorgen werden.

