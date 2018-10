Um einen einwandfreien Betrieb weiterhin zu gewährleisten, müssen die beiden Nachklärbecken der St. Valentiner Kläranlage generalsaniert werden. Seit dem Sommer wird bereits fleißig an den Erneuerungsmaßnahmen gearbeitet, sodass ein Becken bereits fertiggestellt wurde. Die Arbeiten am zweiten Becken sind derzeit voll im Gange und werden in etwa eineinhalb Monaten abgeschlossen sein.

„Im Grunde handelt es sich bei der Generalsanierung um eine Fassadenerneuerung, denn die beiden Becken waren schon sehr mitgenommen“, informiert der zuständige Stadtrat Andreas Pum (ÖVP). So wurden die Fliesen entfernt, der Beton erneuert und ein neuer Schutzanstrich aufgetragen. Nach Ende der Sanierungsmaßnahmen, für die Kosten im Ausmaß von rund 120.000 Euro veranschlagt wurden, werden sich die Becken „wieder am Topstand präsentieren“, betont Pum.