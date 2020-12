Das Weihnachtsfest 2020 wird mit Sicherheit in den Annalen einen sicheren Platz finden. Dass die Corona-Pandemie einen großen Schaden angerichtet hat, wird ebenfalls ein Thema sein. Wie sagt man es den Kindern, wenn es am 24. Dezember in ärmeren Familienverhältnissen am Gabentisch gar nichts oder wenig zu verteilen gibt.

Wie Weihnachten früher ausgesehen hat, damit beschäftigt sich die diesjährige Weihnachtsausstellung im Geschichtlichen Museum der Stadt St. Valentin, die das Motto „100 Jahre Weihnachten für Kinderaugen“ trägt. Kustodin Uta Matschiner hat sich mit diesem Thema akribisch auseinandergesetzt und sie trägt auch die Handschrift einer ehemaligen Pädagogin. In Dezennien ist diese Weihnachtsschau lehrreich aufgebaut. Die 100-jährige Entwicklung von Weihnachten zeigt, wie sich der Weihnachtsbaum, der Schmuck und auch die Geschenke im Laufe dieser Zeit verändert haben.

Das Glänzen der Kinderaugen, wenn das Christkind am 24. Dezember geheimnisvoll zur Bescherung ruft, hat sich in den vergangenen 100 Jahren nur wenig geändert, wenngleich sich die Auswahl der Überraschungen, die Art des Aufputzes und das Zeremoniell entscheidend verändert haben. Bei einem Jahrzehnt – am Beginn des Zweiten Weltkrieges ab dem Jahr 1940 – zeigt die Sonderschau, wie damals der Gabentisch aussah: eine Bensdorp Schokolade um einen Schilling, eine Orange und Nüsse.