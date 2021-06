Das Thema Essen hat in der Alltagskultur und auch in der Kunst eine lange Tradition und reicht zurück bis zu den Fresken von Pompeji, wo dieses als gesellschaftliches Ereignis dargestellt wurde. Auch die Maler, speziell ab dem 17. Jahrhundert, stellten ein paar Dinge zusammen, sodass sie zusammen ein Bild ergaben. Sie zeigten sehr oft auch Trink- und Essbares: Früchte, Wild, Brot und Käse, Karaffen und Kannen mit Wasser und Wein. Was da wie zufällig oder auch ausgeklügelt auf den Tisch kam, unterlag immer auch dem Zeitgeist.

Die Ausstellung „Mahlzeit“, kuratiert von Uta M. Matschiner, widmet sich sehr anschaulich der Geschichte des Kochens, Essens und Trinkens und erlaubt einen Blick hinter die Kulissen der Alltagskultur. Die Küche, die für die einen Ort des Vergnügens und für die anderen ein harter Arbeitsplatz ist, wird mit zahlreichen Leihgaben und Stücken aus Privatsammlungen kenntnisreich und „kulinarisch“ aufbereitet. Da spürt und erlebt man Geschichte.

Vom Besteck bis hin zum Tischdekor

Es ist eine Schau, die aufzeigt, dass Essen und Trinken – fortschrittlich und konservativ zugleich – das Leben prägte und bis heute tut. Alltagsgegenstände und jeweilig modisches Zubehör stellen in der umfassenden Präsentation den Ausgangspunkt dar. So sind zahlreiche Bestecke aus der Zeit vom Ersten Weltkrieg bis heute ebenso präsent wie Emailgeschirr und kunstvoll dekorierte Gläser, Suppenterrinen und Tropfenfänger, Partyutensilien und Tischdekor. Man erfährt in den kulissenhaft aufgebauten Raumszenarien nicht nur den jeweils sich dem Zeitgeist unterworfenen Geschmack, sondern es werden auch die verschiedenen Aspekte rund ums Kochen in den Blickpunkt gerückt. Die einzelnen Tischszenarien wiederum lassen viel Raum zur Interpretation.

Küche im Stil der 1950er Jahre als Blickfang

Ein wichtiges Ziel der „köstlichen“ Ausstellung ist, zu überraschen und neugierig zu machen, sich intensiv, aber mit einer gewissen Leichtigkeit, mit den Zusammenhängen hinter unserem Essen auseinanderzusetzen. So spricht man etwa von den „blumigen 1930er Jahren“. Nach der Weltwirtschaftskrise herrschte eine sehr blumige Zeit. Das Geschirr wurde gerne mit Blumenmotiven dekoriert und zudem rückten neue Materialien, wie etwa industriell gefertigter Kunststoff, ins Zentrum der Küche und auf den Tisch.

Ein besonderer Blickfang ist die Nachstellung einer Küche der 1950er Jahre. In der Küche, auf dem Tisch und in der Wohnung zeigte sich diese Zeit ausgelassen und ein bisschen verspielt. Die Kanten sind rund, pastellige Farben haben Einzug gehalten und Farbknaller setzen fröhliche Akzente. Die Ausstellung „Mahlzeit“ vermittelt nicht nur Wissenswertes, sie bringt in ihren Facetten viel Unterhaltendes, Appetitanregendes und Zeitgeistiges. Es gibt vieles zum Schauen und macht Lust auf ein Eintauchen in eine andere Zeit. Es ist auch eine Schau voller Erinnerungsstücke.