Neue Infobroschüre gegen den Hass im Internet

Wir alle verbringen immer mehr Zeit online. Gerade Mädchen und junge Frauen haben ein aktives Leben im Netz. Die Digitalisierung bietet viele Chancen, sie birgt aber auch Gefahren wie Sexismus oder Cybermobbing. Darauf macht man nun in St. Valentin aufmerksam.

Um diesen Hass im Netz entgegenzuwirken, hat der österreichische Frauen-Städtebund einen Leitfaden zum Umgang in den sozialen Medien veröffentlicht. Dieser nennt sich „Safe im Cyberspace: Mädchen im Netz“. Die Leiterin des Jugendzentrums in St. Valentin, Manuela Durst, erklärt dazu: „Bei dem Leitfaden handelt es sich um eine kleine Broschüre, in der verschiedene Begriffe rund um das Thema beschrieben werden. Das Heft will Rollenbilder aufdecken und dagegen arbeiten, deshalb richtet es sich auch mehr an Mädchen. Aber natürlich erfahren auch Burschen Hass im Netz“, stellt Durst klar.

Dos und Don’ts der Onlinekommunikation

Der Leitfaden gibt also einen Überblick über die Dos und Don’ts der Onlinekommunikation. „Darin finden sich viele Telefonnummern von Anlaufstellen, an welche man sich bei Problemen wenden kann. Der Leitfaden hilft also Betroffenen, aber auch Eltern oder Angehörigen schnell und einfach weiter“, ergänzt Manuela Durst.

Vom Jugendzentrum wird die Broschüre auch an die Schulen weitergegeben. Diese wird dann meist im Schulgebäude aufgelegt, um ein niederschwelliges Angebot schaffen zu können. „Auch im Jugendzentrum haben wir den Leitfaden liegen. Wir sind auch über das Telefon bei Problemen erreichbar. Daneben sind im Leitfaden einige Hilfsangebote beschrieben, welche anonym oder auch durch persönlichen Kontakt wahrgenommen werden können“, erklärt Manuela Durst. Tipps und Informationen für einen sicheren Umgang mit dem Web finden sich auch auf der Website „Safer Internet“.

Der Leiterin des Jugendzentrums in St. Valentin ist eines auch noch wichtig zu sagen: „Man ist nicht allein! Es gibt ein umfassendes Angebot an Hilfe bei Problemen im Netz.“ Der Leitfaden „Safe im Cyberspace: Mädchen im Netz“ kann auch über die Website der Stadtgemeinde St. Valentin (https://www.sanktvalentin.at/ downloads/maedchen-im-netz.pdf) abgerufen werden.

