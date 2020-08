Seit Mai ist das Restaurant „Am Teich“ in Altenhofen wegen Insolvenz geschlossen. Am Mittwoch öffnet das Lokal am idyllischen Teich, in dem sich Dutzende Kois tummeln, aber wieder seine Pforten. Andrea Großalber und Andreas Bauer, die in den letzten fünf Jahren das Restaurant „AMPLATZ“ in Asten führten, starten nun in St. Valentin neu durch.

„Wir hatten Glück im Unglück. In der Coronakrise hat sich für uns eine Chance aufgetan, die wir einfach nutzen mussten“, erklären die beiden Oberösterreicher. Andrea Großalber kannte die Location in Altenhofen und hatte sich bereits vor längerer Zeit in sie verliebt. „Ich finde es hier wunderschön. Es gibt nichts Vergleichbares in der Region“, war sie sofort Feuer und Flamme für die Idee, das Lokal zu übernehmen.

Ihr Geschäftspartner hingegen war anfangs etwas skeptisch, weil das Lokal in Asten ja gut funktionierte. „Als ich dann hier zum ersten Mal aus dem Auto ausgestiegen bin, war auch für mich die Entscheidung klar“, erklärt Andreas Bauer. Wie beliebt die Location für private Feiern ist, wurde den beiden auch schnell bewusst. „Schon am ersten Tag, als wir auf unserer Facebookseite gepostet haben, dass wir das Lokal übernehmen, hatten wir sieben Hochzeiten, zwei Taufen und eine Weihnachtsfeier. Und das, obwohl noch nicht bekannt war, was wir überhaupt bieten“, schildert Bauer.

Ideen haben die Oberösterreicher, die mit dem gesamten Team nach St. Valentin übersiedeln, genug. Sie werden in ihrem Lokal gehobene österreichische Küche mit modernen und mediterranen Einflüssen anbieten. So werden auf der Speisekarte auch die bereits aus Asten bekannten Muscheln, der süße Hai oder der 17 Stunden gegarte Oktopus stehen. Von Dienstag bis Donnerstag wird es ein Mittagsmenü geben, bei dem auch Vegetarier nicht zu kurz kommen. Um den Teich miteinzubinden, haben sich Großalber und Bauer zwei spezielle Angebote überlegt. So wird es am Abend die Möglichkeit zu einem Picknick im roten Ruderboot oder zu einem romantischen, viergängigen Dinner am Steg geben. Nähere Infos zu den Angeboten, zu den Öffnungszeiten und die Kontaktdaten für die notwendige Tischreservierung gibt es unter www.amteich.net.