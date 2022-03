Online-Diskussion zu Kultur und Genuss

Werbung

Um Kultur als Wirtschaftsfaktor und mutige Ideen vor Ort dreht sich der zweite Vortrag der Online-Vortragsreihe „IMPULS Regionalkultur & Tourismus“ der Akademie der Kultur.Region.Nie der österreich. Regisseur und Musiker Werner Auer, Reinsbergs Bürgermeister Franz Faschingleitner und Spitzenkoch Wolfgang Pillgrab aus St. Valentin veranschaulichen, wie sich Gemeinden kulturell nachhaltig profilieren können. Der Online-Vortrag findet am Donnerstag, 31. März, statt. Mit Werner Auer „plaudert“ ein erprobter Profi aus dem Nähkästchen. Der gebürtige Hollabrunner zeichnet als Intendant der Felsenbühne Staatz für die Programmierung einer der größten Open-Air-Bühnen in ganz Österreich verantwortlich.

Aus der gelebten Praxis spricht Franz Faschingleitner. Als Bürgermeister der Gemeinde Reinsberg berichtet er vom regen kulturellen Leben im 2010 zum Kulturdorf ernannten Ort.

Spitzenkoch Wolfgang Pillgrab übernahm Anfang 2021 den elterlichen Traditionsbetrieb in St. Valentin. Den Gasthof Pillgrab pflegt er mit all seinen bodenständigen und in der Region verwurzelten Elementen weiter, streut aber auch experimentellere Noten ein.

Die Online-Vorträge (via Zoom) sind kostenlos. Anmeldung und Informationen gibt es unter 02742/90666-6137, per Mail an akademie@kulturregionnoe.at oder unter www.kulturregionnoe.at.

