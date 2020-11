Bis zum Sommer bauten die ÖBB gemeinsam mit dem Land NÖ und der Stadt St. Valentin die Park&Ride-Anlage beim Bahnhof aus und schufen zusätzliche Parkplätze. Insgesamt stehen den Nutzern des öffentlichen Verkehrs jetzt rund 500 Auto-Stellplätze und 200 überdachte Zweirad-Stellplätze zur Verfügung. Um zu gewährleisten, dass die Parkplätze künftig ausnahmslos von Bahnkunden genützt werden, installiert die ÖBB gemeinsam mit dem Land in einem Pilotprojekt ein System zur Zufahrtskontrolle. Der zweimonatige Testbetrieb startete am Montag.

„Der Testbetrieb bis Ende Jänner hat einerseits den Vorteil, dass wir noch ausreichend Erfahrung mit der Anlage im Dauerbetrieb sammeln, um das System künftig auch an anderen Standorten in ganz Österreich einsetzen zu können. Andererseits haben unsere Kunden Zeit, sich an das moderne System zu gewöhnen“, erklärt Silvia Angelo, Mitglied des Vorstands ÖBB-Infrastruktur AG.

Testbetrieb dauert bis Ende Jänner

An der gewohnten Fahrt zur Park&Ride-Anlage soll sich für die Pendler so wenig wie möglich ändern. Deshalb setzt man auf ein Zufahrtssystem ohne Schranken. Das Kennzeichen des einfahrenden Autos wird bei der Zufahrt durch eine Kamera automatisch erfasst. Beim Verlassen registriert eine weitere Kamera mittels Kennzeichenerfassung, dass das selbe Auto die Anlage wieder verlassen möchte. „Erst jetzt muss der Fahrer selbst aktiv werden und einen gültigen Fahrschein mittels Code am Scanner bei der Ausfahrtssäule einlesen. Durch die Verknüpfung von Autokennzeichen und Fahrschein erkennt das System, ob man berechtigt geparkt hat, und eine grüne Ampel signalisiert die Ausfahrt“, heißt es seitens der ÖBB. Wer einen Dauerfahrschein (Wochen-, Monats- oder Jahreskarte) besitzt, hat den Vorteil, seinen Fahrschein nur einmal im Gültigkeitszeitraum einlesen zu müssen.

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko verspricht sich viel vom Pilotprojekt. „Aus diesem Testbetrieb erwarten wir uns nicht nur Informationen, die uns in St. Valentin weiterbringen sollen. Wir wollen hier Grundlagen schaffen, um den Pendlern ein attraktives System zu bieten, das den Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Verkehr ermöglicht. Denn schon jetzt sehen wir gerade in städtischen Bereichen eine Überlastung von Park&Ride-Anlagen, die auf Kosten der Pendler gehen. Da wir weiterhin zu kostenfreien Stellplätzen für die Pendler in Niederösterreich stehen, braucht es hier Lösungen“, erklärt Schleritzko.

Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr – selbst sehr häufig Bahnfahrerin – hat bei den Neuerungen vor allem den Umweltgedanken im Auge. „Die Verfügbarkeit von ausreichenden Parkplätzen für die Bahnkunden – und dafür soll dieses neue Ein- und Ausfahrtssystem dienen – ist eine Rahmenbedingung, um den öffentlichen Verkehr verstärkt nutzen zu können. Im Sinne des Klima- und Umweltschutzes hoffen wir, dass viele die Park&Ride-Anlage und den Umstieg auf die Bahn nutzen.“

Strafen für Parker ohne gültige Bahntickets

Wer nach Ende der Testphase ohne Fahrschein parkt, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen der Anlage. Bei der Ausfahrt ist dann ein Betrag von 50 Euro pro angefangenem Tag (maximal drei Tagestarife beziehungsweise 150 Euro) an der Ausfahrts-Stele fällig. Erfolgt die Ausfahrt ohne Bezahlung, fallen zusätzlich Kosten für Bearbeitungsaufwände an.