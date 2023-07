Podiumsdiskussion zumThema Dirndl

Dirndl und Tracht erleben gerade wieder eine Renaissance, inspirieren Designer wie Modeketten. Dabei trifft Tradition auf moderne Interpretation, Nachhaltigkeit auf Konsumfreudigkeit. Im Hinblick auf den Dirndlgwandsonntag am 10. September bittet die Volkskultur Niederösterreich am 27. Juli ab 17 Uhr zu einem hochkarätig besetzten Meinungsaustausch ins Valentinum.

Carl Tillessen, Trendanalyst, Designer und Dozent für Mode in Hamburg, stellt die Frage, ob Konsum die Modeindustrie beeinflussen kann. Thekla Weissengruber aus dem oberösterreichischen Landesmuseum, zuständig für Volkskunde und Alltagskultur, widmet sich dem Thema Trachtenforschung und inwieweit diese noch zeitgemäß ist. Michaela Wurz vom Modeatelier UNIKAT in St. Valentin und Preisträgerin des Wettbewerbs nachhaltig.DIRNDL 2020, stellt zwei Dirndl-Modelle vor und schildert, wie diese in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kundinnen entstanden sind. Andreas Anibas, Landesinnungsmeister für Mode und Bekleidungstechnik Niederösterreich, wird die aktuelle Situation des Schneidergewerbes, speziell der Trachtenschneider, beleuchten.

Gemeinsam diskutieren sie über den Trend zu slow fashion und wie Tracht hier hineinpasst, ob es bei Tracht ein Richtig oder Falsch gibt, über den Spagat zwischen Kundenwunsch und Tradition und über das Besondere von Dirndl und Tracht, das Jung und Alt fasziniert.

Der Eintritt zur Diskussion ist frei.