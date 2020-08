Naturfreundemitglied Reinhard Streif (76) kann auf eine bewegte Bergsteigerkarriere zurückblicken. Der St. Valentiner war Teilnehmer an zahlreichen Erstbegehungen in Südamerika und Asien, bestieg 1978 den 8.125 Meter hohen Nanga Parbat und scheiterte 1995 – ohne Unterstützung durch ein Sauerstoffgerät – nur wenige Meter unter dem Gipfel des Mount Everest. 2009 wollte es Streif im Pensionsalter noch einmal wissen und wagte sich erfolgreich an den 7.077 Meter hohen Peak Kun im Himalaya.

privat Reinhard Streif ist das Aushängeschild der St. Valentiner Naturfreunde.

Streifs ständiger Wohnsitz ist mittlerweile Prag, nachdem er nach dem frühen Tod seiner ersten Frau vor 21 Jahren eine Prager Bergsteigerin heiratete. Vom Bergklettern konnte er auch dort nicht loslassen und gründete mit Unterstützung des örtlichen Bergsteigerverbandes am sogenannten Kieferfelsen in Stadtnähe eine Art Kletterschule. 2011 erhielt er von der Stadtverwaltung eine eingeschränkte Klettererlaubnis für zehn Jahre. Was Streif aber nicht wusste, war der Umstand, dass der Kieferfelsen in einem Schutzgebiet des Prager Nationalparks liegt und dort keine Naturveränderungen erfolgen dürfen. Durch den Nichteinhalt dieser Schutzbestimmung – Streif hatte einen Weg, der zum Kieferfelsen führt, angelegt – erhielt der Mostviertler nun eine amtliche Vorladung des Magistrats, um eine einvernehmliche Lösung zur Herstellung des Urzustandes erörtern zu können.

Man einigte sich letztendlich auf eine Symbolstrafe, auf einen Stopp des Wegenetzbaues und die Reinigung des Geländes. Die mühevolle und gut gemeinte Arbeit des Österreichers blieb also im Gestrüpp der Paragrafen hängen. Teilweise hing Streif damals mit einem Kübel in der Hand in der Felswand, um lose Felsbrocken einzusammeln und abzuseilen, die für den Wegebau Verwendung fanden. Ob die 10-Jahres-Frist, die im Mai 2021 endet, wie von Streif gewünscht verlängert wird, ist fraglich.