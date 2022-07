St. Valentin Rangelei unter Nachbarn: Sieben Monate Haft

Lesezeit: 2 Min CW Cornelia Weninghofer

Symbolbild Foto: APA (Symbolbild)

E in Streit über die Lautstärke im Treppenhaus in St. Valentin artete in Gewalt aus. Ein 17-Jähriger musste sich nun vor Gericht verantworten.