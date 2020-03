Rund 30 Besucher waren am vergangenen Mittwoch zur konstituierenden Sitzung des neuen St. Valentiner Gemeinderates in den Sitzungssaal gekommen. Christine Pissenberger (SPÖ) leitete den Altersvorsitz bis zur Bürgermeisterwahl, die beim ersten Wahlgang des Abends folgendes Ergebnis brachte: Von 33 abgegebenen Stimmen entfielen 18 auf Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SPÖ) und zwölf auf Stadtrat Andreas Pum (ÖVP). Drei Stimmen waren ungültig. Somit startet die SP-Bürgermeisterin in ihre dritte Gemeinderatsperiode als Stadtchefin von St. Valentin. Seit 2010 steht sie schon der Stadtgemeinde vor.

ÖVP-Antrag auf 2 Vize und 9 Stadträte

Nach der feierlichen Überreichung der Bürgermeister-Kette übernahm Suchan-Mayr auch wieder den Vorsitz im Gemeinderat und führte zum nächsten Tagesordnungspunkt, der Wahl der Anzahl der Vizebürgermeister und der Stadträte: „Unser Kurs ist es seit 2010, bei den Funktionen zu sparen. Daher lautet unser Vorschlag erneut, nur einen Vizebürgermeister und künftig nur noch acht Stadträte zu ernennen“, legte die Bürgermeisterin den Vorschlag ihrer Partei (SPÖ) dar.

ÖVP-Stadtrat Andreas Pum hatte dazu einen Gegenantrag lautend auf zwei Vizebürgermeister und neun Stadträte parat: „Bis 2010 waren immer zwei Vizebürgermeister tätig, bis das 2010 aufgrund politischer Mehrheiten nicht mehr so war. Wir sind dafür, hier und heute einen Neustart zu setzen und wieder zwei Vizebürgermeister zu stellen. Die SPÖ hat ja auch personelle Änderungen und intern einen Neustart vollzogen“, argumentierte er den Vorschlag. Bei der Anzahl der Stadträte rückte er wiederum die Kontinuität in den Mittelpunkt seiner Argumentation: „Es wäre für uns ein Zeichen der konstanten Arbeit, dass wir wie bisher mit neun Stadträten in die neue Periode treten.“

Die folgende Abstimmung ergab: ÖVP und FPÖ waren für den Antrag auf zwei Vizebürgermeister und neun Stadträte. Die SPÖ und Grüne stimmten mehrheitlich dagegen. Künftig wird es also einen Vize und nur noch acht Stadträte geben.

17 von 33 Stimmen für Vize Bogenreiter

Diese wurden beim nächsten Wahlgang wie folgt gewählt: Aus den Reihen der SPÖ Ferdinand Bogenreiter (er erhielt 30 von 33 Stimmen), Andrea Prohaska (33), Rafael Mugrauer (32), Leopold Feilecker (30) sowie Andreas Hofreiter (32), die ÖVP stellt zwei Stadträte mit Andreas Pum (20 Stimmen) und Karl Bunzenberger (17) und die Grünen eine Stadträtin mit Monika Oberrather (26 Stimmen).

Aus den Reihen des neu gewählten Gemeindevorstands wurde schließlich der neue Vizebürgermeister gewählt. 17 Stimmen entfielen dabei auf Ferdinand Bogenreiter (SPÖ), zwölf auf Andreas Pum (ÖVP). Vier Stimmzettel blieben leer.

Nach der Wahl des Prüfungsausschusses, der zwölf Ausschüsse sowie der Themen-Gemeinderäte (siehe Infobox) richtete die frisch gewählte Bürgermeisterin Worte an den Gemeinderat: „Mit einigen hier im Gemeinderat gilt es jetzt noch und mit einigen wieder Vertrauen aufzubauen. Es gilt, das Beste für St. Valentin umzusetzen. Von 2020 bis 2025 warten große Herausforderungen auf uns: das größte Hochbauprojekt der Geschichte mit dem Veranstaltungszentrum und der Musikschule. Außerdem müssen wir die Umfahrungsstraße auf Schiene bringen und das Thema Klimawandel wird uns begleiten.“

Andreas Pum (ÖVP) forderte anschließend „eine Entschuldigung für persönliche, diffamierende Untergriffe“ gegenüber ÖVP-Funktionären in der SPÖ-Stadtzeitung vor der Wahl: „Da wurden Grenzen überschritten.“ Zudem warf er der SPÖ einen mangelnden Willen zur Zusammenarbeit mit der ÖVP vor: „Ich hoffe, in Zukunft wird eine Zusammenarbeit nicht nur in Worten, sondern auch in Umsetzungen erfolgen.“

Darauf entgegnete Stadtrat Leopold Feilecker wutentbrannt: „Ihr leistet zum Wohl der Gemeinde einen Schwur, nicht eigennützig zu handeln und einige von eurer Fraktion, nicht alle, haben sehr eigennützig gehandelt! Da stellt’s mir die Haare auf! Ich hoffe, dass das auch in Zukunft besser wird.“