Rückhaltebecken Erlabach: „Historischer Moment“

Nicht nur die Donaugemeinden wissen, was es bedeutet, von Hochwasser betroffen zu sein. In St. Valentin ist es der Erlabach, der bei Starkregen zu einem reißenden Fluss werden und für Überflutungen im Stadtgebiet sorgen kann. Damit dies künftig nicht mehr möglich sein wird, ist ein Rückhaltebecken im Bereich Gutenhofen geplant.

„Es ist eines der größten Projekte in Österreich, das wir da umsetzen. Das Größte hat 750.000 Kubikmeter, wir haben 700.000. Auf dieses Projekt können wir stolz sein“, erklärte der für den Hochwasserschutz zuständige ÖVP-Stadtrat Karl Bunzenberger in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag. Eigentlich wurde das Projekt schon im Vorjahr wasserrechtlich verhandelt. Es wurde aber noch ein 400 Meter langer Damm hinzugefügt und dafür war ein weiterer Grundstückskauf notwendig. Dieser wurde nun vom Gemeinderat abgesegnet. Der Kauf des 5.385 Quadratmeter großen Grundstücks um 94.000 Euro wurde einstimmig beschlossen. „Das ist ein historischer Moment, dass wir die wasserrechtliche Einreichung des Hochwasserschutzes Teil drei erledigen können“, freute sich auch ÖVP-Stadtrat Andreas Pum.

Begonnen werden soll mit dem Projekt, das zu 95 Prozent gefördert wird, im Jahr 2024. Bei den Kosten für die reinen baulichen Maßnahmen rechnete man bereits vor drei Jahren mit 12 Millionen Euro, beim Gesamtprojekt inklusive Grundankäufen mit 16,5 Millionen Euro.

