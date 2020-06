Alle waren sich einig: Es wird der letzte Rechnungsabschluss mit einem derart guten Ergebnis für die nächsten Jahre sein. Der Sollüberschuss im außerordentlichen Haushalt belief sich auf stolze 5,6 Millionen Euro. Ausgaben von 3,9 Millionen Euro standen Einnahmen von 9,3 Millionen gegenüber.

„Die Einnahmen fielen entsprechend höher aus als erwartet. Mit 6,8 Millionen Euro bringt die Kommunalsteuer die höchsten Einnahmen“, erklärte SP-Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr das gute Ergebnis der Stadtfinanzen dem voll versammelten Gemeinderat, der sich zu seiner zweiten Sitzung am Donnerstagabend in der Sporthalle Langenhart versammelt hatte.

Verschuldung liegt bei 1.698 Euro/Kopf

Der Schuldenstand lag per 31.12.2019 pro Kopf bei 1.698 Euro. „Wir verzeichnen einen Zugang von 190.000 Euro bei den Schulden. Das liegt vorrangig an den Ausgaben im Kanalbau“, sagte die Stadtchefin und verwies dabei auf die kontinuierlich betriebene Schuldensenkung in den vergangenen zehn Jahren. „Vor acht Jahren hatten wir noch 1.000 Euro mehr Pro-Kopf-Verschuldung“, sagte sie.

Der Rechnungsabschluss wurde von allen Fraktionen einstimmig angenommen. „Dieses Budget 2019 zeigt auch die Ruhe vor dem Sturm“, kommentierte VP-Fraktionschef, Stadtrat Andreas Pum, das Ergebnis.

„Es war ein gutes, ertragreiches Jahr. Unsere Leitbetriebe hatten volle Auftragsbücher. Aber es zeigt auch, dass die Ausgabenseite viele Wünsche birgt. Trotz allem sind unsere großen Projekte wie die Veranstaltungshalle nach wie vor in der Pipeline und haben sich bis dato mit nur geringen Zahlungen zu Buche geschlagen. Ab 2020 werden sich die Zahlen massiv drehen. Die Einnahmenseite schwindet. Es wird eine große Herausforderung, das Plus aus dem Rechnungsabschluss auch für die Zukunft so zu verwenden, dass wir genau darauf schauen, welche Projekte zur Umsetzung kommen und kommen müssen. Wir müssen darauf achten, wo wir sparen und dabei unsere Klein- und Mittelunternehmen unterstützen.“

In die selbe Kerbe schlug auch FP-Parteichef Johannes Lugmayr: „Unserer starken, heimischen Wirtschaft ist es zu verdanken, dass wir diesen sehr positiven Rechnungsabschluss haben. Wir Freiheitliche müssen aufgrund der aktuellen Situation auch unsere Bedenken hinsichtlich der Veranstaltungshalle revidieren. Es gilt, diese schnellstmöglich umzusetzen, mit heimischen Betrieben, um diese zu unterstützen“, ist Lugmayr überzeugt.