Umsatzplus von 13 Prozent für Spritzgießmaschinen-Bauer Engel

Über ein höchst erfolgreiches Geschäftsjahr 2022/23, das mit Ende März abgeschlossen wurde, kann sich Spritzgießmaschinenbauer Engel freuen. Das Unternehmen konnte den Vorjahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro um 13 Prozent steigern. „Mit 1,7 Milliarden Euro haben wir das bisher umsatzstärkste Jahr in der Unternehmensgeschichte erzielt“, freute sich Stefan Engleder, CEO der Engel-Unternehmensgruppe.

Zu diesem Wachstum haben besonders die Bereiche Automotive, Medical, Packaging sowie Technical Moulding beigetragen. In Nordamerika und Europa ist etwa die Nachfrage für die Herstellung von Produkten zur Diabetestherapie unvermindert groß. Zusätzlich ist es in Europa vor allem der Trend zu nachhaltigen Verpackungskonzepten, der zu Investitionen geführt hat. Auf hohem Niveau blieben auch Investitionen für Logistikanwendungen. Zentraler Wachstumstreiber im vergangenen Geschäftsjahr war aber die Automobilindustrie: Speziell in Asien wie auch in Latein- und Nordamerika hat sie sich als starker Wirtschaftsmotor bewährt.

Für den Start ins neue Geschäftsjahr ist Engel laut Engleder ebenfalls gut aufgestellt. Man habe bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass man sich auf die schnell veränderlichen Rahmenbedingungen einstellen und diese gut abfedern könne. „Mit unserem starken globalen Produktionsnetzwerk wie auch unserer konsequenten Ausrichtung als Innovationstreiber und Vorreiter der Branche sehen wir uns auch im kommenden Geschäftsjahr in einer guten Ausgangsposition“, betont Stefan Engleder.

