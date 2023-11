Silbernes Ehrenzeichen für Leopold Aschauer

Große Ehre für Leopold Aschauer. Der ehemalige Vizebürgermeister von St. Valentin bekam kürzlich das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich verliehen. Aschauer führt einen landwirtschaftlichen Betrieb in St. Valentin, ist aktuell Obmann-Stellvertreter des Raiffeisen Lagerhauses Amstetten und war 30 Jahre lang in der Gemeindepolitik tätig. Seine Laufbahn startete er im Landesvorstand der Landjugend Nö, war dann Funktionär im Ortsbauernrat in der Gemeinde. Später wurde Aschauer Stadtrat und hatte zehn Jahre lang das Amt des Vizebürgermeisters von St. Valentin inne. 2015 zog er sich aus dem Gemeinderat zurück.