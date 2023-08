Sommerliche Stimmung beim Fest der Stadtkapelle

Unter dem Motto „Wein, Most und Genuss“ ging am Wochenende im Hof der Volksschule St. Valentin das Sommerfest über die Bühne. Es wurde heuer zum sechsten Mal veranstaltet. Das zweitägige Fest besuchten rund 700 Gäste. Am Samstag spielte ab 18 Uhr die Johannser Dorfmusik und im Anschluss Haagston Brass. Der Sonntag startete dann mit einem Frühschoppen, für die musikalische Gestaltung sorgte die Musikkapelle Mutters aus Tirol.

Die Johannser Dorfmusik sorgte am Samstag für die musikalische Umrahmung. Foto: Höggerl, Simon Höggerl

40 freiwillige Helfer beteiligten sich eine Woche im Vorfeld am Aufbau des Events. Man bekam auch Unterstützung von der Stadtgemeinde St. Valentin, die unter anderem die Bühne zur Verfügung stellte. Zudem konnten diverse Sponsoren lukriert werden, die man in Form von Bandenwerbungen präsentierte. Im Vorfeld wurden verschiedenste Weine aus ganz Österreich verkostet und dann am Sommerfest ausgeschenkt. Most und Cider hat man auch heuer wieder vom Mostproduzenten Haselberger aus St. Valentin bezogen. Außerdem war für die kulinarische Verpflegung gesorgt, die Gäste wurden mit Spezialitäten vom Grill verwöhnt.