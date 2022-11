Turnverein 1911: Tolle Show zum 111. Geburtstag

Vollbild

Der Turnverein feiert in diesem Jahr sein 111-jähriges Bestehen und zeigte mit einem bunten Geburtstagsfest, wie modern und vielseitig der Verein ist. Egal ob turnen, tanzen, Akrobatik oder Fitness, der Turnverein präsentierte seine ganze Bandbreite. Die Mädchen waren mit Feuereifer bei der Sache und genossen sichtlich den Auftritt in der ausverkauften Sporthalle in Langenhart. Sissy Gansterer begann in ganz jungen Jahren als Tänzerin, Choreografin und Regisseurin und ist nun seit über 50 Jahren als Obfrau tätig. Auch im Spitzensport kann sich der St. Valentiner Turnverein mit Staats-, Bundes-, Landes- und Bezirksmeisterinnen glücklich schätzen.

