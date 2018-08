Noch ist ein Monat Zeit bis zum Beginn des neuen Schuljahres und dennoch herrscht in der IMS Langenhart derzeit reger Betrieb. Es sind aber keine Kinder, sondern Handwerker, die jetzt in den Ferien Tag für Tag in die Schule gehen. Mit finanzieller Unterstützung des Landes Niederösterreich werden nämlich der Werkraum für Mädchen und die Schulküche so umgebaut, dass die Räumlichkeiten künftig sowohl für den Unterricht als auch für die Nachmittagsbetreuung verwendet werden können.

Lokale Unternehmen kamen zum Zug

„Der Umbau schreitet gut voran“, erklärt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr, die sich gemeinsam mit Gemeinderat Andreas Hofreither, dem Obmann des Mittelschulausschusses, ein Bild von den Arbeiten machte. Bei der großen Schulküche, die aufgrund der Reduzierung der Kochstunden relativ oft leer stand, wurden Synergien genutzt. Die Zahl der Kochinseln wurde von drei auf zwei reduziert und dadurch Platz gemacht für die Nachmittagsbetreuung.

Der zweite Raum, der momentan umgebaut wird, ist der Werkraum für Mädchen. Dieser wird so umgestaltet, dass er einerseits für die Nachmittagsbetreuung geeignet ist und andererseits in Zukunft auch die Bibliothek beheimaten wird. „Diese wird vom Keller nach oben in einen schönen, hellen Raum verlegt“, schildert Suchan-Mayr.

In den Umbau werden rund 130.000 Euro investiert. Mit der Tischlerei Wurz und Malermeister Kleindl kamen auch zwei Unternehmen aus St. Valentin zum Zug. Die Arbeiten sollen noch in den Ferien fertiggestellt werden, um zu Schulbeginn einen reibungslosen Unterricht zu ermöglichen.