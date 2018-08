Als die Mostviertel A-capella-Gruppe „Zwo3wir“ am Freitag ihr Programm „Königin sein“ im Schulhof der Volksschule im Rahmen des fünften Teils der Veranstaltungsreihe „Valentiner Sommergfühl“ eröffnete, war jedem Besucher eindeutig klar, hier gastiert ein Profi-Ensemble vom Feinsten.

Da durfte man sich auf seinem Sessel zurücklehnen und mit Genuss zuhören. Das zahlreich erschienene Publikum war ein Fachpublikum und sparte dementsprechend auch nicht mit Applaus.

Die fünf Musiker – Thomas Mayrhofer (Bass), Michael Burghofer (Bariton), Judith Fuchsluger (Alt), Tina Haberfehlner (Sopran) und Paul Schörghuber (Tenor) – versprühten ein „Wir-Gefühl“ der besonderen Art, das von der ersten Minute an auf das Publikum übergesprungen ist. Mit vibrierenden Bässen sowie mit groovigen Beats und in einem Zusammenklang mit Sinnlichkeit und Leidenschaft nahmen die Musiker die Zuhörer mit in ihre fantastische Welt.

Das Ensemble schaffte es dabei, mit liebevollen, detailreichen Arrangements und ihren einzigartigen Stimmen bekannten Popsongs eine neue Note zu verleihen. Aber auch ihre Eigenkompositionen erzählen Geschichten, gerade wie sie das Leben schreibt. „Zwo3Wir“ machen Emotionen spürbar – A- Cappella vom Feinsten.