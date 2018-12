„Das ist das größte Budget, das ich in meiner Zeit als Bürgermeisterin zu verantworten habe.“ Mit diesen Worten fasste Kerstin Suchan-Mayr (SPÖ) in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch den Voranschlag für das Jahr 2019 zusammen.

Der ordentliche Haushalt wurde mit 26,09 Millionen Euro veranschlagt, der außerordentliche Haushalt beläuft sich auf 15,05 Millionen Euro. Von den vielen Projekten, die im nächsten Jahr anstehen, ist der Bau der Veranstaltungshalle inklusive Musikschule mit 8,9 Millionen Euro das größte. Ein Riesenbrocken, der Stadtrat Andreas Pum (ÖVP) zu mahnenden Worten greifen ließ.

„Jetzt wird es ernst, dass wir nicht mehr nur diskutieren, sondern auch zahlen müssen. St. Valentin hat einnahmenseitig eine gute Entwicklung, aber wir leben in der Stadt über unsere Verhältnisse. Die wirtschaftliche Entwicklung wird nicht immer so nach oben zeigen“, betonte Pum. Er und seine Parteikollegen hatten im letzten Jahr stets auf die gestiegenen Kosten der Veranstaltungshalle hingewiesen und vor einer Kostenexplosion gewarnt. „Das ist ein Projekt, das uns über lange, lange Jahre finanziell begleiten wird. Wir müssen das Augenmerk darauf legen, dass die Kosten mit Sicherheit nicht mehr werden dürfen“, lautete sein Appell an den Gemeinderat.

„Wir leben in der Stadt über unsere Verhältnisse. Die wirtschaftliche Entwicklung wird nicht immer so nach oben zeigen.“

ÖVP-Stadtrat Andreas Pum

Neben dem Großprojekt Veranstaltungshalle gibt es nämlich noch die dringend notwendige Umfahrungsstraße Langenhart-Herzograd zu finanzieren, das Schwimmbad muss saniert werden und der Franz-Forster-Platz neu gestaltet werden. Außerdem wird kräftig in den Hochwasserschutz investiert und die Park & Ride-Anlage beim Bahnhof erweitert. „Wir sehen einem sehr spannenden und sehr intensiven Arbeitsjahr entgegen“, verkündete Bürgermeisterin Suchan-Mayr.

Was Grüne und Freiheitliche vom Voranschlag halten und wie sich die Großprojekte auf den Schuldenstand der Gemeinde auswirken, lest ihr in der aktuellen Ausgabe Ihrer NÖN.