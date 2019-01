Bereits zum sechsten Mal lädt Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr am Valentinstag zum Empfang ins CNH-Experience Center. Dieser ist einer von vielen Highlights, die an diesem 14. Februar geboten werden.

Beim Empfang wird mit dem Stadtmost auch das heurige Valentinstagsprodukt offiziell präsentiert. Die Familie Haselberger steuerte dazu einen Apfel-Birnen-Most bei, Karl Halbmayr einen Stieglbirnenmost. Das Etikett wurde von Hermann Brandner, einem jungen Valentiner Künstler, gestaltet. Es blieb aber nicht nur bei den Etiketten.

„Das Ganze hat sich verselbstständigt. Jetzt machen wir auch noch einen Stoff“, schmunzelt Citymanagerin Doris Haider. Hermann Brandner machte die Zeichnungen und ein Stoffdesigner verarbeitete die Elemente zu einem Stoff. Daraus wird die Valentiner Designerin Michaela Wurz vom Modeatelier Unikat Tischtücher, Servietten, Polster und Brotsackerl fertigen und „für die Mutigen auch Kleidungsstücke“, erklärt Haider.

Tradition hat bereits das Valentinstagsmenü. Sechs Menüs werden in sechs Valentiner Gastronomiebetrieben angeboten. Das Menü kostet in alles Restaurants 27 Euro und für eine Überraschung ist garantiert. Erstmals wird es heuer ein Mal- und Rätselheft für Kinder geben, in dem die Abenteuer des Valentiner Maskottchens „Das Valli“ im Mittelpunkt stehen. „Das Heft wird mit Buntstiften in der Valentiner Gastronomie aufliegen und an die Kinder unserer Stadt verteilt“, erklärt Haider.

Gilt der Valentinstag weithin als Tag der Liebenden, so hat man in St. Valentin heuer den 13. Februar zum „Freundinnentag“ ausgerufen. 20 Geschäfte haben an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet und bieten spezielle Angebote für Freundinnen an. „Die teilnehmenden Geschäfte sind mit pinkfarbenen Scheinwerfern gekennzeichnet“, verrät Haider. Zu trinken gibt es Prosecco oder einen Freundinnen-Cocktail zum Freundschaftspreis. Beim Flohmarkt im Modehaus Kutsam werden sich die Blogger der Fashion-WG von ihren viel zu wenig getragenen Kleidungsstücken trennen.