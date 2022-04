AMA setzt auf mehr Tierwohl

Werbung

Zwei unterschiedliche AMA-Gütesiegel-Betriebe boten am vergangenen Freitag Einblicke in die moderne Schweinemast. So wie der Großteil der Schweinezüchter in Österreich hält auch Landwirt Manfred Bauer aus St. Valentin seine Schweine auf Vollspaltböden. Auch wenn diese Art der Tierhaltung seit Jahren umstritten ist, ist dieser Basis-Standardbetrieb AMA-zertifiziert und erfüllt somit die gesetzlichen Richtlinien.

Helmut, Martin und Andrea Halbartschlager (links) vor den Stallungen ihres Tierwohl-Betriebes in Weistrach sowie Bauernbundobmann Georg Strasser, AMA-Qualitätsmanager Martin Greßl und der Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Gut Streitdorf, Werner Habermann, die die Betriebsbesichtigungen begleiteten. Foto: Aichinger

Neben einer Reihe an Anforderungen verlangen jedoch zwei AMA-Gütesiegel-Zusatzmodule mit 60 beziehungsweise 100 Prozent mehr Tierwohlstandards, die über die strengen Anforderungen der AMA-Gütesiegel-Richtlinie hinausgehen. Diese basieren grundsätzlich auf mehr Platz im Stall, Auslauf und eingestreuter Liegefläche aus Stroh und je nach Modul weitere Anforderungen. Helmut Halbartschlager aus Weistrach ist einer von 44 Schweinemastbetrieben in Niederösterreich mit „Mehr Tierwohl“. Seit 2016 hat er bereits seinen Betrieb auf dieses Modul umgestellt. Auch sein Sohn Martin führt seit dem Vorjahr genau so einen zusätzlichen Mastbetrieb: „Auch wenn wir beispielsweise im Bereich Futtermittel weitgehend Selbstversorger sind, entstehen natürlich pro Schwein auch Mehrkosten als auch ein Mehraufwand, der zum Glück großteils abgegolten wird“, erklärt Martin Halbartschlager, der sehr gerne die tägliche Stallarbeit verrichtet.

Produktionskosten sind um ein Drittel höher

„Viele Landwirte wären bereit, ihre Haltung auf Tierwohlbetriebe umzustellen, jedoch sind auch die dazu notwendigen Genehmigungsverfahren nicht immer einfach“, betont AMA-Qualitätsmanager Martin Greßl, der die große Challenge vor allem auch darin sieht, die Konsumenten mitzubewegen, höherpreisig einzukaufen, da die Produktionskosten beim höchsten Tierwohl-Modul um ein Drittel höher sind. „Wichtig war uns in diesem Tierwohl 100-Programm, dass der Zuschlag für alle ausbezahlt wird. Auch wenn die Umsetzung der Tierwohlprogramme eine schwierige Herausforderung sein wird, so sehe ich zukünftig hier schon eine Marktchance“, sagt Werner Habermann, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Gut Streitdorf. Er ist für die Vermarktung zuständig und weiß es nur zu gut, wie schwierig es ist, jede Woche dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt zu sein. Damit der Kunde diese Produkte auch wahrnimmt, ist die Herkunftskennzeichnung das Entscheidende. Dazu gehört ebenso die Aufklärung für die Konsumenten.

Für Bauernbundobmann Georg Strasser ist es wichtig, Österreich auch in Zukunft ordentlich mit Schweinen zu versorgen im Sinne des Selbstversorgungsgrades. Die nachhaltige Beschaffung sieht er als ambitioniertes Ziel, wozu es aber Budgeterhöhungen braucht. Die Agrarmarkt Austria hat jedenfalls ein Marktziel: „Bis 2030 sollen eine Million Schweine in Österreich aus Tierwohl oder Biohaltung stammen. Man wird sehen, wo uns der österreichische Konsument hinführt, da derzeit auch die konventionelle Schweinemast nicht gänzlich ersetzt werden kann. Der Bund hat sich verpflichtet, bis 2030 überwiegend aus Tierwohlprogrammen einzukaufen.“

