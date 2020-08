Das Eltern-Kind-Zentrum Wichtelhausen und ProMami werden heuer 25 Jahre alt. Dieses Jubiläum wird am 29. August ab 15 Uhr mit einem Sommerfest und einem Tag der offenen Tür in Herzograd 15 gefeiert.

Geboten wird an diesem Tag ein Programm für Jung und Alt. Bei schönem Wetter können die Kinder ihr eigenes Bobbycar von zu Hause mitbringen und den Bobbycar-Parcours absolvieren oder an den extra aufgebauten Bastelstationen etwas basteln. Auch ein Kasperltheater wird die kleinen Gäste erfreuen, während die Eltern das Buffet mit hausgemachten Mehlspeisen und regionalen Spezialitäten genießen können. Weinhandel Wallner aus St. Valentin wird mit einer Wein-Bar vor Ort sein, und so kann das eine oder andere Gläschen Wein der Saison bei einem gemütlichen Beisammensein verkostet werden.

Im offiziellen Teil des Nachmittags wird auf die letzten 25 Jahre zurückgeschaut, aber auch ein Überblick der bevorstehenden Veranstaltungen (wie Spielgruppen mit und ohne Eltern, Workshops zu diversen Themen rund ums Kind und vieles mehr) im Herbst gegeben. Außerdem können sich die Besucher einen Eindruck der Hebammenleistungen, der diversen Behandlungen zur Schmerzlinderung bei Schwangerschaftsbeschwerden, Geburtsvorbereitungskurse, Yoga in der Schwangerschaft bis hin zu den Kursen nach der Geburt verschaffen.