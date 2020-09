Mit einem Sommerfest und einem Tag der offenen Tür feierte das Eltern-Kind-Zentrum Wichtelhausen am vergangenen Samstag sein 25-Jahr-Jubiläum. Sechs junge Mütter, darunter drei Hebammen, hatten den Verein im Jahr 1995 gegründet. Im Jänner 1998 folgte die Gründung des Mütterstudios, das im April 2011 den Namen ProMami bekam. Beide Vereine sind in Herzograd unter einem Dach beheimatet.

Wie steinig der Weg dahin für die sechs Mütter war, schilderte Gründungsmitglied Monika Oberradter, die heute noch an der Spitze von ProMami steht, in ihrer Festrede. „Es war ein Marathon, aber wir waren so überzeugt von unserem Ziel, dass wir alle Hindernisse gemeistert haben“, betonte sie, dass gebündelte Frauenpower notwendig gewesen sei, um auch die Politik von der Wichtigkeit ihrer Arbeit zu überzeugen.

Überzeugungsarbeit war zu Beginn notwendig

„Als wir damals den Politikern, alles Männer über 50 Jahren, unser Betriebskonzept vorgetragen und Unterstützung beantragt haben, brauchten wir schon etwas Humor“, erinnert sich Oberradter. Wozu denn dieses Wichtelhausen notwendig wäre und ob es dieses in einem Jahr überhaupt noch geben würde, bekamen die engagierten Vereinsgründerinnen zu hören.

Heute, 25 Jahre später, gibt es Wichtelhausen noch immer und die vielen Kinder, die dort ihre ersten sozialen Kontakte knüpfen durften, beweisen, dass ein derartiges Angebot sehr wohl gebraucht wird. „Wichtelhausen ist viel mehr als ein Verein, es ist eine kleine Familie, bei der viele ehrenamtlich ihr Herzblut einbringen“, erklärte Wichtelhausen-Obfrau Tina Fröschl in ihrer Rede. Wie so viele Mitglieder kam sie als Teilnehmerin einer Spielgruppe zum Verein und blieb dort hängen. „Ich wollte dem Verein Zeit und Engagement zurückgeben“, begründet sie ihre Tätigkeit im Vereinsvorstand. In den Räumlichkeiten in Herzograd haben die beiden Vereine zwei Ordinationsräumlichkeiten für die Hebammen, einen Gruppenraum, ein Büro und eine Küche mit Essmöglichkeit zur Verfügung. Neu dazugekommen ist im Februar durch die Unterstützung der Gemeinde ein neuer Spielraum, der am Samstag offiziell eingeweiht wurde. Aufgrund von Corona war der Raum bisher noch nicht wirklich verwendet worden.

Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung und dem Besuch des Kasperls hatten die Besucher des Jubiläumsfestes die Möglichkeit, sich über das umfangreiche Angebot der Vereine näher zu informieren.