Ein Blick in die österreichische Kommunalpolitik zeigt, dass es derzeit so viele Frauen in den Amtsstuben gibt wie noch nie zuvor. Bei den Gemeinderätinnen liegt die Zahl schon bei 23 Prozent oder 9.180. Vizebürgermeisterinnen gibt es aktuell 428 oder 19,1 Prozent. 176 Frauen oder 8,4 Prozent bekleiden das Bürgermeisterinnenamt. Zum Vergleich: Vor 20 Jahren waren es nur 45 Frauen an der Spitze der Gemeinden.

Niederösterreich ist führend im Bundesländerranking bei den Bürgermeisterinnen mit 69, gefolgt von Oberösterreich mit 32 Ortschefinnen. An dritter Stelle liegt die Steiermark mit 23 Bürgermeisterinnen, gefolgt von Tirol (16), dem Burgenland (12) sowie Kärnten, Salzburg und Vorarlberg mit je acht Bürgermeisterinnen.