Wirtschafts-Kooperation zwischen NÖ und OÖ: „Zünden den Turbo“

Niederösterreich und Oberösterreich wollen in Wirtschaftsfragen auch weiterhin eng zusammenarbeiten. Das bekräftigten die Wirtschaftslandesräte der beiden Bundesländer am vergangenen Freitag. „Wir zünden gerade wieder den Turbo und starten große Projekte und Initiativen“, betonten sie.

Kein Zufall, dass Jochen Danninger und Markus Achleitner diese Nachricht gerade im Engel-Großmaschinenwerk in St. Valentin verkündeten. „Es gibt kein anderes Unternehmen, das die Vernetzung zwischen Oberösterreich und Niederösterreich so perfekt widerspiegelt“, betonte Danninger. Rund 1.300 Mitarbeiter sind beim Spritzgießmaschinenproduzenten in St. Valentin beschäftigt, rund 2.200 und 200 in den oberösterreichischen Werken in Schwertberg und Dietach.

Niederösterreich und Oberösterreich sind Kooperations- Weltmeister. Wir sind das pulsierende wirtschaftliche Herz der Republik. “ Jochen Danninger Wirtschaftslandesrat NÖ

Nieder- und Oberösterreich arbeiten im Bereich der Cluster eng zusammen und betreiben seit 2005 gemeinsam den Kunststoff-Cluster und seit 2010 den Mechatronik-Cluster. Aktuell sind in den beiden Branchennetzwerken insgesamt 722 Clusterpartner aus NÖ und OÖ vernetzt. Über 80 Prozent davon sind kleine und mittelständische Unternehmen. Insgesamt wurden 555 Kooperationsprojekte mit rund 2.900 Projektpartnern begleitet. Allein in Niederösterreich erwirtschafteten 229 Unternehmen mit über 40.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 9,6 Milliarden Euro.

Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft

Die Bandbreite neuer Cluster-Projekte und Initiativen ist groß. Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und ein bewusster Umgang mit wertvollen Ressourcen seien dabei das Gebot der Stunde, betonte Landesrat Danninger. Erst kürzlich gestartet wurde im Mechatronik-Cluster das Kooperationsprojekt „Enterprise Klima“, bei dem Modelle zur Dekarbonisierung der Wirtschaft, also dem Vermeiden von CO₂-Emissionen, erarbeitet werden. Bei der Clusterinitiative „Plastics4Future“ steht die Wiederverwertung von Kunststoff im Fokus.

Plastikmüll direkt aus dem „Gelben Sack“ verarbeiten

Unterstützung erhalten die Clusterteams durch einen Fachbeirat, der wesentlichen Anteil an der langfristigen Entwicklung und Ausrichtung der Cluster hat. Im Mechatronik-Cluster ist Gerhard Dimmler, Technikvorstand der Engel GmbH, Beiratssprecher. Er erklärte, dass man aktuell daran forsche, wie im „Gelben Sack“ gesammelter Plastikmüll direkt über eine Spritzgießmaschine zu neuen Produkten verarbeitet werden könne. Der energieaufwendige Zwischenschritt mit der Verarbeitung zu Granulat würde sich dadurch erübrigen.

