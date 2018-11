Es war ein etwas anderer Unterricht, den die Schüler der 1I2-Klasse der MMS Haag am vergangenen Donnerstagvormittag absolvierten. Statt still sitzen in der Klasse war unter Aufsicht der Haager Gärtner körperliche Arbeit am Böllerbauer-Gelände angesagt, denn die Schüler halfen tatkräftig mit, damit sich Haag nächstes Jahr als „essbare Stadt“ präsentieren kann.

„Heute wird gepflanzt, damit es in den nächsten Jahren etwas zu naschen gibt“, erklärte Bürgermeister Lukas Michlmayr, der beim Setzen der 500 Pflanzen ebenfalls zum Spaten griff. Johannisbeeren und Stachelbeeren in allen Farben, Himbeeren sowie Felsen- und Wildbirnen wurden angepflanzt. Im Sommer 2019 soll dann erstmals geerntet werden. Und das kann jeder tun, denn, wenn die Früchte reif sind, darf sie jeder pflücken und vernaschen.