Aufnahme in Unesco-Kulturerbe: „Wir sind schon wahnsinnig stolz“

Eine besondere Ehre wurde der Wallfahrt der Goldhauben-, Hammerherren- und Trachtengruppen des Mostviertels zuteil, die seit mehr als 60 Jahren durchgeführt wird: Seit Kurzem zählt dieser Brauch zum immateriellen Kulturerbe in Österreich. Gemeinsam mit der Weinviertler Kellerkultur, dem Zunfttag der Fleischhauer in Gars am Kamp und der traditionellen Bewässerung in Theresienfeld wurde die traditionelle Wallfahrt in das nationale Verzeichnis des immateriellen Unesco-Kulturerbes aufgenommen.

Seit 2019 ist die Haagerin Daniela Heinzl Obfrau der Goldhauben-, Kopftuch-, Perlhauben- und Hammerherrengruppen im Mostviertel. Das Amt hat sie von ihrer Mutter Grete Hammel übernommen, die dieses zuvor jahrzehntelang ausübte. „Ich habe durch meine Mutter bereits früh viel über die Tradition und Kultur der Goldhauben mitbekommen. Der Antrag für das Kulturerbe entstand daher auch geprägt durch das Wissen meiner Mutter. Ebenso ist die Zusammenarbeit mit der Volkskultur ganz wichtig. Für uns Goldhauben bedeutet die Aufnahme ins Kulturerbe sehr viel und wir sind schon wahnsinnig stolz darauf. Diese schöne Tradition sollte meiner Meinung nach nicht verloren gehen, daher haben wir auch die Wallfahrt beim immateriellen Kulturerbe in Österreich eingereicht“, erzählt die Obfrau.

Die Wallfahrt der Goldhauben- und Trachtenvereine des Mostviertels, die sogenannte Goldhaubenwallfahrt, findet seit 1957 jährlich am 15. August zu wechselnden Zielen der Region statt. Entstehungsgrund war der Dank für das Ende des Zweiten Weltkriegs sowie der Wunsch nach gemeinsamen Aktivitäten der verschiedenen Goldhauben- und Trachtengruppen. Mittlerweile steht neben der Dankbarkeit die Bitte um eine friedvolle Zukunft sowie das Wohlergehen in Familie und Beruf im Vordergrund.

„Mittlerweile gibt es im Mostviertel 26 Goldhaubengruppen. Die Wallfahrt wird immer von einer anderen Ortsgruppe veranstaltet. Das Organisieren dauert meist ein Jahr lang, dabei können sich auch die Gemeinde und die Pfarre einbringen“, erklärt Daniela Heinzl. Höhepunkt der Wallfahrt ist der feierliche Einzug aller rund 1.000 Wallfahrerinnen und Wallfahrer in die Kirche mit anschließendem Festgottesdienst und Segnung der mitgebrachten Kräuter und der Wallfahrerkerze.

Am Wallfahrtstag, dem Hohen Frauentag, gehen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer das letzte Wegstück zur Kirche gemeinsam und ziehen dann im Rahmen einer Prozession ein. Üblicherweise führt dabei die örtliche Musikkapelle den Festzug an. Beim Festgottesdienst werden Marienlieder wie „Segne du, Maria“ gemeinsam gesungen und am Ende der Messe werden die Wallfahrerkerze und Kräuterbüschel gesegnet. Örtliche Kulturvereine wie Musikkapellen, Chöre, Volkstanzgruppen oder Theaterensembles umrahmen den geselligen Ausklang nach der Messe.

Zur Wallfahrt werden die Trachten der Gold- und Perlhauben getragen und auch die Hammerherren erscheinen im optisch passend abgestimmten, langen Gehrock mit Hut. Mit der Herstellung der Trachten sind Handwerkstechniken wie Zuschneiden, Häkeln oder Passepoilieren verbunden. Diese werden im Rahmen regelmäßiger Zusammenkünfte, Workshops und Kurse vermittelt. Die Teilnahme an den Handwerkskursen sowie an der Wallfahrt selbst steht mittlerweile allen interessierten Personen offen. „Früher durften nur verheiratete Frauen eine Goldhaube tragen, das ist jetzt natürlich nicht mehr so. Wir versuchen auch, die Jugend für die Goldhauben zu gewinnen, zum Beispiel mit dem Besticken von Mädchenbändern“, berichtet Heinzl. Abschließend meint die Obfrau noch: „Für mich sind die Goldhauben ein altes Kulturgut, daher sollte dieses auch beibehalten werden. Eine Goldhaube zu tragen, ist etwas Besonderes. Da man sie meist selbst bestickt, hat sie einen großen Wert.“

