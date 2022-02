Aufräumcoaching: Eine Frühlingsdiät für die Wohnung

Wenn der Frühling seine ersten Boten sendet und sich alle darauf freuen, die dicke Winterjacke in die hinterste Ecke des Kleiderschranks zu verbannen und die dünnen Sommersachen in die vorderste Reihe zu räumen, dann ist sie da: die beste Gelegenheit zum Ausmisten.

„Wenn das Ausmisten wirklich effektiv und langfristig sein soll, räumen Sie am besten den ganzen Kasten komplett aus und räumen nur wieder ein, was wirklich passt und vor allem, womit Sie auch wirklich Freude haben. Das dauert zwar eine gewisse Zeit und erfordert vielleicht ein paar schwierige Entscheidungen, aber das Ergebnis ist immer sehr befreiend“, erklärt Andrea Auer.

Auch Kinder können Entrümpelungsfans werden

Und sie weiß, wovon sie spricht, denn die Haagerin ist seit Mitte 2017 als Ordnungsberaterin tätig und kann von all jenen, die nicht die Zeit, die Lust oder einfach nicht die Kraft haben, die eigenen vier Wände, den Keller oder den Dachboden auszumisten, gebucht werden. „Ein professioneller Ordnungscoach hilft entweder tatkräftig beim Aufräumen und Ordnen mit oder gibt einfach nur Tipps, wie es effektiv und langfristig klappen kann mit dem aufgeräumten Zuhause“, umschreibt Auer ihr Tätigkeitsfeld. Und Tipps hat die Haagerin genug auf Lager. So könne ihrer Meinung nach nicht nur der Kleiderschrank eine Frühlingsdiät gebrauchen. Auch in allen anderen Bereichen der Wohnung, im Garten und in der Garage tue ein frischer „Aufräumwind“ der Seele gut. „Wenn man zum Beispiel vor hat, in der Küche einen Frühjahrsputz zu machen, sollte man auch gleich überlegen, ob man die preisgünstigen Messer, die nicht mehr schneiden, Pfannen mit zerkratzter Beschichtung oder Dosenöffner, an denen eine Schraube locker ist, überhaupt noch braucht“, sagt Andrea Auer.

Und man könne das Ausmisten auch den Kindern schmackhaft machen. „Für den Fall, dass bald wieder Flohmärkte für Kinderartikel stattfinden, kann man auch die lieben Kleinen mit in Aussicht gestellten Einnahmen für aussortierte Kleidung oder ungeliebte Spielsachen zu wahren Entrümpelungsfans machen“, ist Auer überzeugt.

