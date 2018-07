Der vierte Vorstieg-Weltcup innerhalb von vier Wochen endete für Jessica Pilz am Samstag mit dem vierten Podestplatz in Serie. Auch in Arco (Italien) musste sich die Haagerin nur der slowenischen Dominatorin Janja Garnbret geschlagen geben.

Exakt 40 Tage vor Beginn der Heim-WM in Innsbruck präsentierte sich Pilz erneut in einer Topverfassung. Als Dritte qualifizierte sich die Haagerin als eine von vier Österreicherinnen für das Halbfinale. Der Sprung ins Finale gelang der 21-Jährigen mit dem zweiten Zwischenrang, gefolgt von ihrer Teamkollegin Christine Schranz auf Platz drei. Im Finale lieferte Pilz dann einmal mehr eine beeindruckende Vorstellung ab. Sie stieg als vorletzte Athletin in die Route ein und kletterte deutlich weiter als die Konkurrenz. Somit konnte nur noch die slowenische Seriensiegerin Janja Garnbret einen Triumph von Pilz verhindern. Und das gelang. Garnbret kam um einen Griff weiter und verwies die in Innsbruck lebende Haagerin wie schon in der Vorwoche in Briançon auf Platz zwei.

Die Formkurve für die Heim-WM stimmt

Die Freude über ihren vierten Podestplatz innerhalb von vier Wochen war bei Jessica Pilz groß. „Ich bin sehr zufrieden. Ich habe alles rausgeholt und war an der Wand, bis nur noch drei Sekunden übrig waren. Nachdem ich beim Sprung unten ein bisschen gezögert hatte, wusste ich, dass ich Zeit aufholen muss. Es ist mir dann super aufgegangen und ich bin sehr glücklich über den zweiten Rang“, erklärte Pilz. Auch im Vorstieg-Gesamtweltcup liegt sie weiterhin auf Rang zwei. Von der Führenden Janja Garnbret trennen Pilz 40 Punkte, während sie 159 Punkte vor der Dritten Anak Verhoeven liegt.

Die Formkurve für die Heim-WM, die am 6. September mit der Qualifikation der Damen im Vorstieg beginnt, stimmt also. Die bis dahin verbleibenden Tage werden die österreichischen Kletterer noch zur Vorbereitung nutzen. Mit dem Boulder-Weltcup in München am 17. und 18. August steht vor dem Saisonhighlight nur noch ein internationaler Bewerb am Programm. „Ich fühle mich auf jeden Fall bereit für die WM und kann es kaum erwarten, dass es losgeht“, fiebert Pilz dem Event entgegen.