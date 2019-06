Es hat sich erst vor wenigen Wochen angebahnt. Nun ist es unter Dach und Fach: Andrea Loibl aus Haidershofen übernimmt als Pächterin das ehemalige Café Illich am Haager Hauptplatz.

„Das ganze war eine glückliche Fügung. Ich war auf der Suche nach einem neuen Lokal, da meine Immobilie, das Café Postmann in Steyr, ab Ende Oktober nicht mehr zur Verfügung steht. Da wurde ich hier in Haag fündig“, blickt Andrea

Loibl aus Haidershofen mit Vorfreude der Eröffnung ihres neuen Cafés in Haag Anfang Juli entgegen. Es trägt künftig den Namen „Stadtcafé Andrea“.

Die letzten fünf Jahre baute die 40-Jährige das Café Postmann in Steyr zu einem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten und beliebten Treffpunkt aus. Dieses Erfolgsrezept will sie in Haag weiterführen. „Es werden die selben Produkte in der selben Qualität wie im Café Postmann angeboten. Es gibt Frühstück mit regionalen, Bio- und Fairtrade-Produkten bis 14 Uhr, einen Mittagstisch von Montag bis Freitag, Fairtrade-Afro-Kaffee und Tee sowie selbst gemachte Mehlspeisen“, zählt sie die Besonderheiten auf.

„Die Menschen hier in Haag sind sehr entschleunigt. Sie nehmen sich wirklich Zeit.“Andrea Loibl über ihre Erfahrungen mit Haag

Vorerst will sie das Café sieben Tage die Woche öffnen. Dafür sucht sie auch aktuell noch Mitarbeiter.

Im Innenbereich des Cafés werden 46 Sitzplätze geschaffen, außen noch weitere 40, die sich über den Bereich davor am Hauptplatz als auch hinter dem Café auf einem neuen Balkon erstrecken. „Die Bauarbeiten für das Café laufen auf Hochtouren, denn wir möchten mit Beginn des Theatersommers öffnen können. Der Gastgarten wird voraussichtlich erst im Herbst fertiggestellt“, erklärt Stadtrat Martin Tojner, dessen Bruder die Immobilie besitzt.

„Prinzipiell haben wir das Gebäude einer Generalsanierung unterzogen – vom Keller bis in den zweiten Stock. Im ehemaligen Restaurant ist seit einem Monat das Büro des Theatersommers untergebracht. Wir haben für das Café die Toiletten ins Erdgeschoß verlegt und oben entstehen noch zwei Wohnungen“, berichtet Tojner vom Bauprojekt, das den Haager Ortskern weiter beleben soll.

Das Herz von Haag und seine Bewohner gefallen Andrea Loibl auch jetzt schon sehr gut: „Man ist hier in der Stadt und trotzdem in ländlicher Umgebung. Die Menschen sind hier in Haag auch sehr entschleunigt. Sie nehmen sich wirklich Zeit.“