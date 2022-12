Der Musische Advent kehrte wieder zurück

Werbung

Zwei Jahre lang musste der Musische Advent Corona-bedingt pausieren. Im heurigen Jahr fand die 32. Auflage der Traditionsveranstaltung in gewohnter Art und Weise wieder am dritten Adventwochenende statt. „Die Freude ist riesengroß, dass wir in diesen herausfordernden Zeiten wieder ein bisschen Tradition mit dem Musischen Advent sowie dem Adventdorf am Hauptplatz haben“, freute sich Stadtmarketing-Obmann Gerhard Stubauer, dass man den Besuchern neben viel Musik auch wieder einen Standlmarkt und Kunsthandwerksmarkt bieten kann. Und das Angebot wurde gerne angenommen.

Beim Standlmarkt am Hauptplatz herrschte dank des rechtzeitig einsetzenden Schneefalls und der weihnachtlichen Klänge von „Bloß Sax“ und dem Bläserensemble der Stadtkapelle Haag vorweihnachtliche Stimmung. Kunsthandwerk wurde am Gemeindeamt und in der Musikschule an insgesamt 30 Ständen angeboten und bei der von Karl Bachinger organisierten Krippenausstellung gab es im Pfarrhof 40 Krippen aus Haag und Umgebung zu bewundern.

Gemeinsames Konzert von Chor und Musikmittelschule

Wie der Name schon sagt, stand beim Musischen Advent natürlich die Musik im Vordergrund. Eröffnet wurde das Dreitages-Event am Freitag mit einem festlichen Konzert der Musikschule Oberes Mostviertel in der Stadtpfarrkirche. Nach der traditionellen Sportlermesse am Samstagabend folgte ein Benefizkonzert mit „zwo3wir“. Seinen krönenden Abschluss fand der Musische Advent mit dem Konzert„Shine“ am Sonntag, bei dem der Chor Haag und die Musikmittelschule gemeinsam das Programm gestalteten. Die Gesamtleitung des Konzerts hatte mit Michaela Wolf erstmals die neue künstlerische Leiterin des Chors Haag inne.

Nicht fehlen darf am Haager Hauptplatz in der Adventzeit natürlich das Adventdorf beim Michaelbrunnen. Wie jeden Tag im Advent wurde auch an diesem Wochenende um jeweils 17 Uhr wieder ein Fensterchen im Rahmen einer kleinen Feier geöffnet.

