„Es ist einfach perfekt. Die Krabbelgruppe war schon dringend notwendig und ist sehr schön geworden“, lobt Doris Edelmayer. Ihr Söhnchen Moritz besucht seit zwei Wochen das „Mäuseloch“, die neue Krabbelgruppe der Stadtgemeinde Haag, die in der ehemaligen Richterwohnung im Bezirksgericht eingerichtet wurde. Dafür wurde im hinteren Teil des Gebäudes ein separater und barrierefreier Eingang geschaffen.

Mit sieben Kleinkindern hat die Einrichtung am 3. September ihren Betrieb aufgenommen, insgesamt sind bereits zwanzig Kinder angemeldet, die nach und nach dazustoßen werden. „Pro Tag dürfen jedoch höchstens fünfzehn Kinder da sein“, informiert „Mäuseloch“-Leiterin Sandra Platzer.

Während der zweiwöchigen Eingewöhnungsphase war immer das ganze Team, das aus drei Pädagoginnen und drei Betreuerinnen besteht, vor Ort. „Es ist für alle eine außergewöhnliche Situation, deshalb ist es wichtig, dass die Kinder, aber auch die Eltern, alle kennenlernen und zu jedem Vertrauen schöpfen können“, weiß die erfahrene Pädagogin, die bereits in einer Krabbelgruppe in Linz gearbeitet hat. „Wir sind sehr positiv überrascht, dass die Eingewöhnung so gut funktioniert hat.“

Noch fehlen einige kleine Details, wie Vorhänge, einige Möbel oder eine Schaukel, die dank hoher Raumdecke für besonderen Spaß im Gruppenraum sorgen wird. Auch der Garten ist derzeit eine Baustelle. „Der Garten wird künftig gemeinsam mit dem Kindergarten genützt. Dadurch schafft man Synergien und die Kinder lernen sich gegenseitig kennen“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr. Es fehlen noch Bäume als Schattenspender und die Wiese muss anwachsen. Außerdem werden kleinkindgerechte Spielgeräte montiert. „Unser Ziel ist natürlich, dass der Garten so schnell wie möglich bespielt werden kann“, sagt Michlmayr.

Tarife mit Gemeinden der Region akkordiert

350.000 Euro wurden in die Krabbelgruppe investiert; das Land NÖ steuerte 125.000 Euro bei und schießt jährlich bei den Personalkosten zu. „Bei den Elternbeiträgen haben wir uns mit den Nachbargemeinden abgesprochen und zum Beispiel die gleichen Tarife wie in Haidershofen“, informiert der Stadtchef. Dass die Krabbelgruppe schon jetzt so gut angenommen wird, freut ihn sehr. „Noch gibt es freie Plätze, man kann sich auch schon vormerken lassen.“ Dass man sein Kind gleich nach der Geburt für einen Platz anmelden muss, wie in größeren Städten üblich, sei in Stadt Haag aber noch nicht der Fall.