Gasthof Mitter und Fischerwirt: Hohes Niveau wieder gehalten

Werbung

Wenn am Jahresende alljährlich der Gault&Millau-Restaurantführer erscheint, dann finden sich im Bezirk Amstetten seit vielen Jahren der Gasthof Mitter in Haag und der Fischerwirt in Ernsthofen unter den ausgezeichneten Betrieben. Das ist auch heuer so.

13 von 20 Punkten und somit zwei Hauben wurden dem Gasthof Mitter zugesprochen. „Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden“, erklärt Koch Albin Hawel, der auch sehr positiv auf das Geschäftsjahr 2022 zurückblickt. Die Pandemie wurde insgesamt gut überstanden, vor allem aufgrund von qualitativ hochwertigem Essen sowie durch Gartenfeste im Sommer. „Mit unserem schönen Gastgarten waren diese Feste ein einmaliges Erlebnis für die Kunden“, betont Hawel.

Auf die Frage, was das Haubenrestaurant so erfolgreich macht, spricht der Koch vor allem über die jahrelange Konstanz, die man aufbringen muss. Er selbst übt dieses Business bereits seit über 30 Jahren auf Top-Niveau aus. „Nach oben zu kommen, ist einfach, dort zu bleiben, ist schwer“, erklärt der Küchenchef. Außerdem hat man im Gasthof Mitter zahlreiche Stammkunden – auch wegen der regionalen Angebote. Zudem betont Albin Hawel die Kundentreue, die man als Restaurant selbst bei seinen Lieferanten erbringen muss, um bessere Konditionen und somit Vorteile erlangen zu können. Hawel ist auch sehr stolz auf seinen Lehrling, der in der Küche eines Haubenrestaurants lernen darf. „Nachwuchs ist in der Gastronomie wichtig und deshalb freue ich mich, so einen tüchtigen jungen Mann ausbilden zu dürfen.“

Auch der Fischerwirt in Ernsthofen wurde in diesem Jahr zum wiederholten Mal ausgezeichnet. Er erhielt ebenfalls 13 Punkte und zwei Hauben. „Die Freude über die zwei Hauben ist groß und eine Bestätigung für unser tolles Team. Seit 25 Jahren ist der Fischerwirt unsere Heimat und berufliche Leidenschaft, an der die Mitarbeiter großen Anteil haben“, erklärt Franz Harthaller, Koch und Chef des Restaurants.

Der Familienbetrieb konnte ein erfolgreiches Jahr 2022 verbuchen. Das Erfolgsrezept ist laut Franz Harthaller die gute Küche sowie seine Frau, die eine exzellente Gastgeberin sei. Außerdem fühlen sich die Leute im Restaurant wohl, nicht zuletzt aufgrund des neu renovierten Innenbereiches, des Gastgartens und des Spielplatzes. „Bei uns macht es einfach das Gesamtpaket aus“, meint der Haubenkoch.

Zudem ist man beim Fischerwirt besonders stolz auf die drei Lehrlinge, die man ausbilden darf. Schon von Beginn an wurde die Arbeit mit jungen Menschen in der Gaststätte großgeschrieben. „Wir haben drei tüchtige Lehrlinge in der Küche. Reinhard Baumann hat nun sein viertes Lehrjahr mit einem ausgezeichneten Erfolg und lauter Einsern abgeschlossen. Das freut uns sehr“, betont der Küchenchef.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.