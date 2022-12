Firma Ochsner installierte bereits über 170.000 Wärmepumpen

Werbung

Als einer der ersten Hersteller in Europa begann die Firma Ochsner Wärmepumpen industriell zu produzieren und gilt heute als einer der internationalen Technologieführer der Branche. Seit 1992 konzentriert sich das Haager Unternehmen ausschließlich auf die Sparte Wärmepumpen. Über 170.000 Ochsner Wärmepumpen sind bereits erfolgreich installiert. Das Familienunternehmen beschäftigt derzeit rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte 2022 einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro.

„Auf das anhaltende Nachfragewachstum bei Wärmepumpen haben wir frühzeitig mit einer Verdopplung unserer Produktions- und Logistikkapazitäten reagiert. Der Logistik-Neubau wird bereits seit Herbst 2021 voll genutzt, die neue Produktionsstrecke ist nach erfolgreichem Probelauf im März 2022 in Betrieb gegangen“, betonten die Geschäftsführer Karl Ochsner und Marco Schäfer bei einem Betriebsbesuch von Landesrat Jochen Danninger. Zudem hat die Ochsner Energietechnik ihre Kapazitäten am Standort St. Peter vergrößert und im nächsten Jahr wird mit dem Bau eines neuen Bürogebäudes an der Westautobahn in Oed begonnen, um den Platzbedarf decken zu können.

„Gerade in Zeiten wie diesen zeigt sich, wie wichtig nachhaltige Energieerzeugung ist. Deshalb sind wir sehr froh, ein renommiertes Unternehmen aus diesem Bereich bei uns in Niederösterreich zu haben. Auch der stetige Wachstumskurs des Unternehmens ist beeindruckend“, erklärte Jochen Danninger.

