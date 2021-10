Unter dem Titel „Schau ma auf Haag – Schau ma auf unsere Obstbäume“ führte die Landjugend Haag am Wochenende innerhalb von 42 Stunden den Projektmarathon durch. Dabei wurde gebaggert, gesägt und gemalt, der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Bei der Aufgabenstellung ging es darum, drei Fotopoints sowie Holzbänke und Liegen zu errichten. Im Tierpark in Salaberg, sowie bei Familie Pfusterschmied in Reichhub und beim Polt’z Imberg jeweils mit Ausblick Richtung Haag.

Drei Tonnen Äpfel zu Süßmost verarbeitet

Da speziell Äpfel oftmals liegen bleiben und nicht verarbeitet werden, sollten die Landjugendmitglieder diese außerdem sammeln und zu Süßmost verarbeiten. Insgesamt konnten drei Tonnen Äpfel gesammelt und beim Hansbauer – Hans Hiebl – gepresst werden. Das ergab 2.500 Liter Apfelsaft.

Bei der Präsentation am Sonntag konnte dieser frische Süßmost verkostet werden. Der restliche Süßmost wird pasteurisiert, steril in Flaschen abgefüllt und zum Verkauf in verschiedenen Ab-Hof-Läden angeboten. Der Gewinn soll einem gemeinnützigen Zweck zugutekommen. Bei der Präsentation wurde auch ein Video über das gemeinsam verbrachte Wochenende zusammengestellt und auf Facebook und Instagram veröffentlicht.

An dem Wochenende waren bis zu 55 Landjugendmitglieder gleichzeitig beim Projektmarathon im Einsatz. Zusätzlich fand am Sonntag auch noch das Erntedankfest statt, wo die Landjugend mit rund 30 Personen bei der Heiligen Messe in Haag mit der Erntekrone zur Stelle war.

Die Haager Landjugend unter der Leitung von Patrik Hiebl und Katharina Lehner bedankte sich bei allen Unterstützern und vor allem bei den tatkräftigen Landjugend-Mitgliedern, ohne die das Projekt nicht durchführbar gewesen wäre. „Für die Haager gibt es nun drei schöne „Platz’ln zum durchilocha“ und zum Verweilen, um die Haager Landschaft zu genießen“, betonten sie.

Auch die Familie Pfusterschmied, wo der Stützpunkt der Landjugend für das ganze Wochenende war, bedankte sich bei der Landjugend mit einer großzügigen Getränkespende für den schönen Fotopoint, der gleich neben der Genusshütte liegt, die zahlreiche regionale Produkte beinhaltet.

Bürgermeister Lukas Michlmayr zeigte sich beeindruckt von der Kreativität und dem Tatendrang: „Großer Respekt und Gratulation für dieses heraufordernde Projekt, das ihr gemeinsam wieder hervorragend gemeistert habt. Der Zusammenhalt und die Gemeinschaft bei der Landjugend Haag ist ganz stark zu spüren, denn ohne diesen könnten solche Projekte nicht geschafft werden. Die Landjugend Haag hat wieder dazu beigetragen, die Gemeinde lebenswerter und schöner zu machen. Danke für eure geleistete Arbeit.“