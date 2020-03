Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Das beweist auch Albin Hawel, der beim Gasthof Mitter in Haag einen Drive-In eingeführt hat. „Wie bei McDonald´s“, scherzt der Haubenkoch über sein neues Angebot, das vor allem für Stammkunden, Freunde und „Menschen, die es wirklich notwendig haben“ gedacht ist.

Kein direkter Kontakt

„Ich kann jetzt nicht für 300 Leute kochen, sondern nur für eine kleine Gruppe“, spricht Hawel von bisher zehn bis 30 Portionen pro Tag, die von den Kunden im Hof des Gasthofs abgeholt wurden. Direkten Kontakt zwischen Küchenchef und Kunden gibt es dabei keinen. Bezahlen kann man auch erst nach Ende der strikten Maßnahmen. „Wir schreiben mit und führen eine Liste“, erklärt Hawel, der für ein Menü, bestehend aus Suppe und Hauptspeise, zehn bis elf Euro verlangt.

Eine Idee, die auch von Bürgermeister Lukas Michlmayr gutgeheißen wird. „Die Gasthäuser sind ja nicht zu, weil die Wirte nicht mehr kochen dürfen, sondern weil die Leute nicht zusammenkommen dürfen. Das wurde uns von der Wirtschaftskammer so bestätigt“, freut sich der Stadtchef über Hawels Eigeninitiative. Unterstützt wird Albin Hawel übrigens von seinem Sohn Paul, der normalerweise in einem Haubenlokal in Bayern als Koch tätig ist. „Er musste aus Deutschland ausreisen und steht jetzt mit mir in der Küche“, verrät Hawel, für den das Kochen auch noch einen guten Nebeneffekt hat: „Es vergeht die Zeit.“