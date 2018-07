Brauchtum und Tradtion spielen im Leben von Grete Hammel eine große Rolle. Der Erhalt alter Handwerkstechniken, besonders der Kunst des Goldhaubenstickens liegen ihr am Herzen.

Das zeigt sich auch in ihrer Tätigkeit als Obfrau der Goldhauben-, Perlhauben-, Koptuch- und Hammerherrengruppen der Eisenwurzen und des Mostviertels. Zudem leitet sie als Referentin der Volkskultur Niederösterreich für Trachten, Goldhauben und Handwerk zahlreiche Seminare und Workshops.

Nun wurde ihr für ihr großes Engagement um die Volkskultur von Dorli Daxler, der Geschäftsführerin von Volkskultur Niederösterreich mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Kultur.Region.Niederösterreich ausgezeichnet. „So ein Abzeichen bekommt man nicht einfach so, das muss man sich schon verdienen. Umso größer ist jetzt natürlich die Freude darüber“, erklärt Grete Hammel bescheiden.

Am Bild ist Grete Hammel mit ihrer Perlhaube zu sehen. Diese wird oft fälschlich als „Witwenhaube“ interpretiert. | privat

Begonnen hat für Grete Hammel alles vor etwas mehr als 30 Jahren, als sie gemeinsam mit engagierten Frauen die Perlhaubengruppe gegründet hat. Die Goldhaubengruppe gab es zu diesem Zeitpunkt zwar schon, es war Hammerl aber dennoch ein Anliegen, der Perlhaube besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

„Auf dem Dachboden gab es damals eine alte Hochzeitstracht von einer Großmutter, die bereits in einem schlechten Zustand war. Also habe ich die schwarzen Perlen abgetrennt und damit eine Haube gemacht“, erinnert sich die Haagerin.

Ihre Gold- und Perlhaube sind von ihr handgefertigt worden und ihr ganzer stolz, weshalb sie sie auch bei zahlreichen Anlässen trägt. Es steckt ja auch einiges an Arbeit hinter der Herstellung einer dieser Hauben. Um das Wissen um dieses Handwerk nicht aussterben zu lassen, gibt Hammel interessierten Frauen Unterricht und stickt mit ihnen gemeinsam in ihrem Zuhause.

„Für eine Haube braucht man schon zwischen 300 und 400 Stunden. Alleine für den Knauf oben an der Haube braucht man rund 80 Stunden. Manchmal sitze ich tagelang jeden Tag bis Mitternacht an einer Haube.“

Bei so einem großen Arbeitsaufwand kommt es natürlich auch zu Problemen: „Einige der Damen, die ich unterrichte, verzweifeln nach einer Weile, weil kein Ende in Sicht zu sein scheint. Da gebe ich dann natürlich Hilfestellung. Am Ende freuen sie sich aber immer sehr über das Ergebnis“, so die Seminarleiterin. Wichtig sei ihr auch, dass die Haube mit Andacht gestickt wird und dass die richtige Technik verwendet wird, da diese Einfluss auf die Verlegung des Schwerpunktes und damit auch auf den Tragekomfort hat.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit, rund um das Volkstümliche, hat sie schon einiges erlebt. So durfte sie einmal im Petersdom im Vatikan eine Lesung halten, genau an der Stelle, an der der Papst sonst sitzt. Auch nach Amerika hat es sie mit den Goldhaubengruppen aus dem ganzen Mostviertel schon geführt. Neben den Ausflügen und Reisen oder den diversen Veranstaltungen, wie dem traditonellen Guglhupfsonntag, kümmern sich die Goldhauben aber auch immer wieder um karitative Zwecke, für die sie untereinander Spenden sammeln.

Grete Hammels nächstes Projekt ist nun aber die die Goldhauben-Wallfahrt in Wolfsbach am 15. August, zu der 600 bis 800 Goldhaubenträgerinnen mit ihren schönsten Trachten erwartet werden.