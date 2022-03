Hilfswelle für die Ukraine ist bereits voll angelaufen

Unter dem Motto „Blau-gelb hilft blau-gelb“ wurden auch in Haag Sachspenden für die Betroffenen des Ukraine-Kriegs gesammelt. Sechs Paletten und viele volle Säcke wurden am vergangenen Freitag von Bauhofmitarbeiter Markus Lehmann zum NÖ Zivilschutzverband nach Tulln transportiert und waren zu Wochenbeginn bereits am Weg an die ukrainische Grenze. „Ich möchte mich bei allen Haagerinnen und Haagern für die große Bereitschaft, Hilfsgüter zu spenden, bedanken“, freute sich Bürgermeister Lukas Michlmayr über die tolle Unterstützung der Bevölkerung.

Erste Flüchtlingsfamilien sind schon angekommen

In der Vorwoche trafen in Haag auch bereits die ersten Flüchtlingsfamilien ein. „Als Stadtgemeinde helfen wir bei der Wohnungsvermittlung, der Anmeldung und treten als erste Anlaufstelle mit den Familien aus der Ukraine in Kontakt“, erklärt der Stadtchef. Aktuell ist man noch auf der Suche nach privaten Unterkünften. Diese können am Gemeindeamt oder direkt bei Bürgermeister Lukas Michlmayr bekannt gegeben werden.

„In solch schwierigen Zeiten sind die Bürgermeister in ganz Österreich wieder als Krisenmanager gefragt. Als Informationsdrehscheibe zwischen Flüchtlingsfamilien, Unterkunftgebern und den verschiedenen Behörden kommt zusätzlich zur Gesundheitskrise die nächste Herausforderung auf uns zu“, weiß NÖAAB-Bezirksobmann Michlmayr. Er besuchte auch bereits persönlich eine der Flüchtlingsfamilien, um die Daten aufzunehmen und sich über die Lage in der Ukraine sowie die persönliche Situation der Familie zu informieren. „Wenn man aus erster Hand erzählt bekommt, was sich im Kriegsgebiet abspielt, dann steigt einem die Gänsehaut auf. Die tragischen Schicksale sind beispiellos und das Leid und die Emotionen, aber auch die Dankbarkeit, mit der man im persönlichen Gespräch konfrontiert wird, sind sehr groß. Wir werden helfen, wo wir können“, erklärt Michlmayr.

Er begrüßt auch die Entscheidung der Bundesregierung, den geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer in Österreich sofort Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewähren. „In den persönlichen Gesprächen wurde ein sehr hoher Arbeitswille kommuniziert. Zum einen natürlich, um Geld zu verdienen, zum anderen aber auch, um sich einfach abzulenken“, berichtet der Bürgermeister.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden