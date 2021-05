Das Netzwerk Kulinarik lud zum Innovationswettbewerb „10 x 5 Minuten“ und suchte dabei österreichweit die innovativsten Ideen und Produkte. Im März konnten sich Betriebe der AMA Genuss-Region bewerben. Aus rund fünfzig Einreichungen wurden zehn Finalisten vorausgewählt – darunter auch der Bio-Kürbishof Metz in Haag –, die sich nun einer hochkarätigen Jury präsentierten.

Das Netzwerk Kulinarik legte die Vielfalt der einreichungsfähigen Innovationen bewusst sehr breit an. Gesucht wurden neuartige, regionale Lebensmittel und deren Produktion genauso wie innovative Formen der Vermarktung oder Verarbeitung. Dienstleistungen und neue Formen der Zusammenarbeit konnten ebenfalls eingereicht werden. Die Bewerbung richtete sich an Direktvermarkter und Manufakturen. An den Start gingen Projekte von Schnecken und Würmern, Fischen und Gemüse bis zu regionalem Cola und weitere neuartige Geschmackserlebnisse. Bewertet wurde nach den Kriterien Überraschungseffekt, Nutzen bei der Zielgruppe, Realisierbarkeit des Geschäftsmodells und Zusammenarbeit bzw. Kooperationen. Auch die Nachhaltigkeit floss in das Ranking mit ein. Zu guter Letzt beurteilte die Jury die Beschreibung der Projekte und den Auftritt der Live-Präsentation. Auf der Suche nach einem neuen, innovativen Produkt kam Karin Metz gemeinsam mit einem Kooperationspartner auf die fermentierte Würzsoße „Kürbiskernspice“. Sie wird durch die Verwertung des Ölpresskuchens und Fermentation hergestellt und ist vielseitig verwendbar. „Einfach genial, was sich in Österreich in puncto regionale, nachhaltige, köstliche Spezialitäten tut“, fasste Karin Metz das Finale zusammen. Unter die besten drei Projekte, die Coaching und Werbemaßnahmen im Wert von 20.000 Euro gewannen, kam das Produkt aus dem Mostviertel nicht.