Im Gemeinderat kehrte Weihnachtsfrieden ein

Harmonisch wie selten zuvor verlief die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres am vergangenen Mittwoch. Sämtliche Beschlüsse wurden einstimmig gefällt. So wurde auch der Voranschlag für das Jahr 2023 ohne Gegenstimme oder Enthaltung beschlossen.

Vizebürgermeister Anton Pfaffeneder präsentiert ein solides Budget. Foto: Vogl

„Heuer war es am schwierigsten in den letzten acht Jahren, ein ausgewogenes Budget zu erstellen. Einige Projekte mussten zurückgestellt werden. Wir gehen aber davon aus, dass wir im April oder Mai eine bessere Planungssituation haben und werden diese Projekte dann wieder aufnehmen“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr. So wurde etwa die Errichtung eines Löschteichs in Heimberg auf später verschoben. In eine ähnliche Kerbe schlug Vizebürgermeister Anton Pfaffeneder, der erklärte, dass bereits feststehe, dass „wir im März einen Nachtragsvoranschlag machen müssen, weil das vom Land so vorgesehen ist“. Noch nicht im Budget berücksichtigt sind die in den letzten Wochen bekannt gegebenen Fördergelder, die sich für Haag mit rund 400.000 Euro vom Land und 500.000 Euro für zwei Jahre vom Bund zu Buche schlagen werden.

Aufgrund der Teuerung werden die Schulden im Jahr 2023 von 12,3 auf 14,6 Millionen Euro steigen. Bei der Pro-Kopf-Verschuldung bedeutet dies einen Anstieg von 2.174 Euro auf 2.575 Euro. „Sämtliche Versicherungspositionen haben sich um zwölf Prozent erhöht, die Personalkosten um acht Prozent, die Zinsen für die Darlehen haben wir mit vier Prozent angenommen, weil man nicht weiß, wo die nächste Erhöhung hingeht“, führte Pfaffeneder aus. Beim Strom habe man eine Verdreifachung des Preises eingerechnet, beim Gas sei man in der glücklichen Lage, einen Fixpreisvertrag zu haben. „Da haben wir die gleichen Werte wie für 2022 genommen. Ab 2024 wäre dann aber der zehnfache Wert notwendig“, stellte Pfaffeneder klar.

Subventionen für Vereine und Stadtmarketing

Auswirkungen auf die Finanzlage haben auch einmalige Ausgaben im Wert von 450.000 Euro. Darunter fallen unter anderem Personalkosten für zwei Abfertigungen, Kosten für ein neues Zeiterfassungssystem und eine neue Telefonanlage, für Notstromaggregate, Instandhaltungen von Spielplätzen oder eine neue PV-Anlage für die Mittelschule. Erfreulich entwickelt haben sich die Gemeindeeinnahmen. „Bei der Kommunalsteuer waren 1,4 Millionen Euro veranschlagt. Es werden jetzt aber 1,7 Millionen werden“, informierte Pfaffeneder.

Beschlossen hat der Gemeinderat auch die Subventionen für das kommende Jahr. Die Vereine und Körperschaften erhalten finanzielle Unterstützungen in Summe von 85.755 Euro. Der Großteil davon – nämlich 65.000 Euro – geht an die drei Feuerwehren. Obwohl die Vereine den Wunsch nach höheren Subventionen geäußert hatten, blieb die Fördersumme gleich wie im vorigen Jahr. Das gilt auch für die Förderung des Stadtmarketingvereins, dem erneut 18.000 Euro zuerkannt wurden. „Ich verstehe, dass auch eure Kosten steigen. Hier sollten wir nach dem Nachtragsvoranschlag noch einmal schauen, dass wir den Betrag erhöhen können“, sagte Bürgermeister Michlmayr.

